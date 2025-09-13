¿El uso de talco podría estar relacionado con el cáncer? Esto dice la OMS

Asimismo, los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha no pudieron descartar con certeza los sesgos en la forma en que se informó sobre el uso del talco. Esto dificultó establecer un vínculo causal claro entre el talco y el cáncer de ovario. Además, en estudios sobre la exposición profesional de mujeres que trabajaban en la industria papelera, también se observó un aumento de la tasa de cáncer de ovario. Sin embargo, los resultados fueron limitados debido al pequeño número de casos y a la posible confusión por la exposición conjunta al amianto.