¿El uso de talco podría estar relacionado con el cáncer? Esto dice la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó al talco como "probablemente cancerígeno" para los humanos, según un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC), la agencia oncológica de la OMS. Esta calificación se basa en la asociación del uso del talco con el cáncer de ovario.
El talco, un mineral natural ampliamente utilizado en productos cosméticos y polvos corporales, ha sido objeto de numerosos estudios científicos que han buscado determinar su relación con diferentes tipos de cáncer. Aunque las pruebas directas en humanos son limitadas, los estudios en animales mostraron resultados significativos. En ratas, por ejemplo, la exposición al talco resultó en un aumento de la incidencia de neoplasias malignas en las hembras (médula suprarrenal y pulmón) y una combinación de neoplasias benignas y malignas en los machos (médula suprarrenal).
Evidencia mixta en estudios humanos
En seres humanos, la mayoría de los estudios que han evaluado la relación entre el uso del talco y el cáncer de ovario se centró en mujeres que utilizaban polvos corporales en la región perineal. Estos estudios mostraron un aumento en la incidencia de cáncer de ovario en este grupo. Sin embargo, no se pudo excluir la posibilidad de que el talco utilizado estuviera contaminado con amianto, un reconocido cancerígeno.
Asimismo, los estudios epidemiológicos realizados hasta la fecha no pudieron descartar con certeza los sesgos en la forma en que se informó sobre el uso del talco. Esto dificultó establecer un vínculo causal claro entre el talco y el cáncer de ovario. Además, en estudios sobre la exposición profesional de mujeres que trabajaban en la industria papelera, también se observó un aumento de la tasa de cáncer de ovario. Sin embargo, los resultados fueron limitados debido al pequeño número de casos y a la posible confusión por la exposición conjunta al amianto.
Exposición al talco y riesgo de cáncer
El talco se extrae en diversas regiones del mundo y su uso está ampliamente extendido en la fabricación de productos de consumo, como cosméticos, polvos corporales, alimentos y medicamentos. La exposición a este mineral puede producirse tanto en entornos ocupacionales, como durante la extracción, molienda o procesamiento del talco, como en el uso doméstico de productos que lo contienen. A pesar de que la exposición a través de cosméticos y polvos corporales está mejor documentada, la exposición a través de alimentos, medicamentos y otros productos de consumo también es posible, aunque menos investigada.
Un factor importante que complica la evaluación del riesgo asociado con el talco es la dificultad de medir con precisión la contaminación de este mineral con amianto. Esta contaminación puede representar un riesgo adicional tanto para los trabajadores como para la población general, especialmente en productos como maquillajes y polvos corporales.