Secuestraron casi 250 kilos de cocaína en menos de 72 horas

Los operativos se concretaron en Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca.

CONTROL. Una gendarme acomoda los nueve kilos de cocaína que eran transportadas a Buenos Aires. CONTROL. Una gendarme acomoda los nueve kilos de cocaína que eran transportadas a Buenos Aires.
En menos de tres días, personal de distintas fuerzas decomisaron unos 246 kilos de cocaína en diferentes procedimientos. En nuestra provincia, los efectivos incautaron nueve kilos. En lo que va del mes, las autoridades secuestraron 695 kilos de ese estupefaciente.

Justamente, la seguidilla de procedimientos comenzó en Tucumán. Personal de la ex Brigada de Investigaciones, mientras realizaban tareas de prevención, descubrieron en Manantial Sur que un grupo de personas circulaban en un utilitario con el dominio ilegible, por lo que decidieron pedir que se detuvieran. Los ocupantes decidieron huir, pero fueron detenidos.

Los efectivos, con autorización judicial, revisaron el vehículo y descubrieron que transportaban casi un kilo de cocaína. Fueron detenidas dos personas por transportar drogas y un tercero por intentar impedir que se realizara el procedimiento.

El segundo hallazgo de transporte de estupefacientes se concretó en el puesto 7 de Abril, al este tucumano. Personal de Gendarmería Nacional detuvo el miércoles un micro que había partido desde San Salvador de Jujuy y tenía como destino Liniers, Buenos Aires. Dos ciudadanas bolivianas, al observar la presencia de los uniformados, se pusieron nerviosas, por lo que los efectivos decidieron revisarlas. Descubrieron que tenían adosados a su cuerpo nueve kilos de cocaína. Ambas fueron detenidas.

DUDAS. Un dominio ilegible terminó con el secuestro de un kilo de cocaína. DUDAS. Un dominio ilegible terminó con el secuestro de un kilo de cocaína.

Ese mismo día, pero en la localidad salteña de Salvador Mazza, personal de la Dirección de Aduanas revisaron con un escáner móvil un camión que transportaba harina de soja desde Bolivia a Chile. Así descubrieron que en medio de la carga habían ocultado 88 kilos de cocaína.

El jueves, en Taboada, Santiago del Estero, efectos de la Policía Federal detuvieron un camión que había cargado bananas y papayas en la localidad jujeña de Perico con destino al Mercado Central de Buenos Aires. Los pesquisas, que venían investigando a una organización que transportaba grandes cantidades de cocaína, detuvieron su marcha y encontraron 85 kilos de ese estupefaciente.

MOMENTO CLAVE. El perro detecta la cocaína oculta debajo de las alfombras del auto que fue detenido en Catamarca. MOMENTO CLAVE. El perro detecta la cocaína oculta debajo de las alfombras del auto que fue detenido en Catamarca.

El último procedimiento se realizó también ayer, pero en Catamarca. En la localidad de Las Salinas, cerca del límite de esa provincia con Santiago, con la ayuda de un perro, los gendarmes descubrieron que un Citröen C4 dos hombres transportaban 64 kilos de cocaína. Los dos ocupantes, que habían ocultado la droga debajo de las alfombras del auto, quedaron detenidos. En principio, el estupefaciente era llevado a Córdoba.

MÉTODO. Los federales encontraron cocaína ocultos en cajones de banana. MÉTODO. Los federales encontraron cocaína ocultos en cajones de banana.
