Secuestraron casi 250 kilos de cocaína en menos de 72 horas

El segundo hallazgo de transporte de estupefacientes se concretó en el puesto 7 de Abril, al este tucumano. Personal de Gendarmería Nacional detuvo el miércoles un micro que había partido desde San Salvador de Jujuy y tenía como destino Liniers, Buenos Aires. Dos ciudadanas bolivianas, al observar la presencia de los uniformados, se pusieron nerviosas, por lo que los efectivos decidieron revisarlas. Descubrieron que tenían adosados a su cuerpo nueve kilos de cocaína. Ambas fueron detenidas.