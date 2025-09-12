En 7 de abril: viajaban en ómnibus con ocho kilos de cocaína adosados al cuerpo

En el marco de una posible infracción a la Ley N.º 23.737, personal de Criminalística y Estudios Forenses llevó a cabo pruebas de campo con reactivos Narcotest, en presencia de testigos hábiles, las cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje del material incautado arrojó un total de 8,985 kilogramos.