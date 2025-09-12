Secciones
Seguridad

En 7 de abril: viajaban en ómnibus con ocho kilos de cocaína adosados al cuerpo

Un hombre y una mujer llevaban ocho “ladrillos” debajo de la vestimenta. Quedaron detenidos.

Procedimiento. GENDARMERÍA Procedimiento. GENDARMERÍA
Hace 2 Hs

En la madrugada de ayer, personal del Grupo “Burruyacú”, dependiente del Escuadrón 55 “Tucumán”, controló un transporte público de pasajeros proveniente de Jujuy con destino a la ciudad de Liniers, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El procedimiento se concretó sobre la ruta nacional 34, kilómetro 896, localidad 7 de abril. En ese momento, los gendarmes detectaron que dos ciudadanos de nacionalidad boliviana llevaban adosado al cuerpo, cuatro paquetes rectangulares cada uno, los cuales tenían características similares a las utilizadas para el transporte de sustancias estupefacientes.

En el marco de una posible infracción a la Ley N.º 23.737, personal de Criminalística y Estudios Forenses llevó a cabo pruebas de campo con reactivos Narcotest, en presencia de testigos hábiles, las cuales arrojaron resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje del material incautado arrojó un total de 8,985 kilogramos.

Por orden del Juzgado Federal 1, se dispuso el secuestro de la sustancia estupefaciente y la detención incomunicada de los pasajeros involucrados en el hecho.

Temas BurruyacuNarcotráfico
