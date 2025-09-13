Secciones
EconomíaRural

Sector porcino: se faenó un récord de más de 5,5 millones de cabezas

Además, se produjeron casi 530.000 toneladas. La faena en el sector viene creciendo a una tasa de un 6% anual en la última década.

Hace 8 Hs

De acuerdo a los datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y agosto de 2025 se alcanzó un récord de faena y producción, con 5.521.175 cabezas faenadas y 526.463 toneladas producidas.

Se destaca que el sector porcino nacional viene creciendo a una tasa promedio de un 6% en los últimos 10 años en faena.

El consumo interno de carne de cerdo también viene en aumento sostenido durante los últimos 10 años, pasando de 10 kilos a 17,95 kilos por habitante por año y estableciéndose un récord de consumo en este período.

A nivel de exportaciones, la carne porcina argentina cuenta con más de 54 mercados abiertos, tanto con productos y subproductos de cerdo. Se destacan, en este sentido, las recientes aperturas logradas en el último año: Paraguay, Uruguay y Filipinas.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosSenasa
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Día Nacional del Árbol

El Día Nacional del Árbol

Lo más popular
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán
1

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina
2

Cómo los jóvenes resignifican el mate en Argentina

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven
3

El Congreso de estudiantes de Medicina vuelve a Tucumán con talleres y ciencia joven

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán
4

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso
5

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore
6

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Más Noticias
VIDEO. Reviví la segunda semifinal de Enseñame, Tucumán

VIDEO. Reviví la segunda semifinal de "Enseñame, Tucumán"

Dónde ver The Summer I Turned Pretty, la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

Dónde ver "The Summer I Turned Pretty", la serie juvenil que es viral por su triángulo amoroso

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

¿Corrés o andás en bici? Se viene la sexta edición de La Batalla de Tucumán

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Encuentro clave en la Casa Rosada con gobernadores para pacificar relaciones

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

Ril Fella & Masta Clark fusionan trap y folklore

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

“Speaking tango”, tributo al 2x4 con aportes poéticos y del jazz

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Teatro: llegan una obra jujeña y la segunda parte de “Brevísimo”

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Comentarios