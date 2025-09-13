Sector porcino: se faenó un récord de más de 5,5 millones de cabezas

De acuerdo a los datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre enero y agosto de 2025 se alcanzó un récord de faena y producción, con 5.521.175 cabezas faenadas y 526.463 toneladas producidas.

Se destaca que el sector porcino nacional viene creciendo a una tasa promedio de un 6% en los últimos 10 años en faena.

El consumo interno de carne de cerdo también viene en aumento sostenido durante los últimos 10 años, pasando de 10 kilos a 17,95 kilos por habitante por año y estableciéndose un récord de consumo en este período.

A nivel de exportaciones, la carne porcina argentina cuenta con más de 54 mercados abiertos, tanto con productos y subproductos de cerdo. Se destacan, en este sentido, las recientes aperturas logradas en el último año: Paraguay, Uruguay y Filipinas.