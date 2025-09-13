El Senasa busca evitar el ingreso de una plaga a colmenas del país

El Senasa recuerda a los productores apícolas la necesidad de revisar las colmenas en la búsqueda del PEC, y ante la sospecha de su presencia, realizar la notificación inmediata al Senasa, al WhatsApp +5491157005704, al mail notificaciones@senasa.gob.ar, en el apartado “Avisá al Senasa”, de manera presencial o telefónica, en la oficina del organismo más cercana y por el formulario N° 6.144 de Sospecha de PEC, disponible en la aplicación telefónica SIG APP Formularios.