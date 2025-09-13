El Senasa busca evitar el ingreso de una plaga a colmenas del país

Por medio de su red de vigilancia activa integrada por 150 apiarios distribuidos en todo el país, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) trabaja para evitar el ingreso del pequeño escarabajo de las colmenas (PEC), una plaga ausente en la Argentina, pero presente en países vecinos.
Desde 2016 nuestro país mantiene la alerta sanitaria, dispuesta mediante la resolución Senasa N° 302 debido al alto riesgo epidemiológico que representan los hallazgos de la plaga en Brasil, en Bolivia y en Paraguay.
Su introducción a Argentina -país que ocupa un rol preponderante en el mundo como exportador de miel- podría ocasionar graves daños productivos y comerciales a la cadena apícola.
Debido a ello, la red de vigilancia activa del PEC constituye una herramienta fundamental para el monitoreo de la plaga. Está conformada por apiarios localizados a lo largo del país, desde Chubut hasta Salta, y desde Entre Ríos hasta Mendoza. Estos se dividen en dos grupos: apiarios de vigilancia y de centinela.
La mayoría de los apiarios son de vigilancia y pertenecen a productores apícolas adheridos a la red. Son monitoreados por los mismos apicultores o por inspectores sanitarios apícolas (ISA), acreditados ante el Programa Nacional de Sanidad Apícola del Senasa.
Los apiarios centinela se sitúan en puntos críticos, y están asociados a mercados concentradores de frutas y verduras, donde ingresan productos de origen vegetal de países donde está asentado el PEC.
La ubicación de los apiarios que conforman la red se vuelca en mapas publicados en el Geoportal del Senasa, una plataforma geoespacial que publica información geográfica estandarizada e interoperable entre distintos organismos públicos y privados.
El mapa del PEC es de acceso libre, puede ser visualizado por el público en general y se actualiza mensualmente. Se trata de una herramienta ágil y útil que, en caso de la aparición de la plaga, permitirá al Senasa actuar de forma inmediata.
Los productores apícolas que lo deseen se pueden adherir voluntariamente a la red de vigilancia activa del PEC, lo que contribuirá a acrecentar los puntos de control y monitoreo distribuidos en el país. Para hacerlo, deberán comunicarse con el Programa Nacional de Sanidad Apícola del Senasa al correo apicultura@senasa.gob.ar.
El Senasa recuerda a los productores apícolas la necesidad de revisar las colmenas en la búsqueda del PEC, y ante la sospecha de su presencia, realizar la notificación inmediata al Senasa, al WhatsApp +5491157005704, al mail notificaciones@senasa.gob.ar, en el apartado “Avisá al Senasa”, de manera presencial o telefónica, en la oficina del organismo más cercana y por el formulario N° 6.144 de Sospecha de PEC, disponible en la aplicación telefónica SIG APP Formularios.