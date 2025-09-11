El riesgo país volvió a superar los 1.000 puntos, tras una caída de los bonos en dólares

FMI, reservas y financiamiento local

El aumento del riesgo país coincide con el estancamiento de las reservas internacionales del Banco Central, que necesita incorporar unos U$S5.000 millones hasta fin de año para cumplir con las metas pactadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el organismo confirmaron que fueron informados sobre la intervención argentina en el mercado de divisas y alentaron a continuar con la recomposición de reservas y la confianza en el peso.