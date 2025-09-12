Detectaron posibles biofirmas en Marte: "es la señal más clara de vida que se haya encontrado"

Todas las evidencias apuntan a a que las señales halladas por el rover Perseverance, el robot explorador de la NASA, provienen de una especie biológica. La muestra "Sapphire Canyon", obtenida en una de las 27 rocas que se analizaron de Marte advirtió a los científicos un descubrimiento trascendental: la pista más prometedora de vida antigua en el planeta oxidado.
Si alguna vez hubo vida en Marte, este es el momento en que podría demostrarse. La superficie del Planeta Rojo reveló a los científicos de la NASA una composición de minerales muy similar a la que podría encontrarse en la Tierra, elementos que solo microbios demasiado pequeños producirían en nuestro planeta. Y estos fueron los compuestos que el Rover Perseverance halló, en un afloramiento de barro endurecido, al lado de lo que fue un río en Marte.
¿Cuáles son las biofirmas halladas?
En lugar de organismos vivos, "Sapphire Canyon" contiene arcilla y limo, dos componentes que en la Tierra suelen estar asociados con ambientes ricos en carbono orgánico, azufre, hierro oxidado y fósforo. Además, estos materiales actúan como excelentes conservantes de vida microbiana.
Una de las pistas más llamativas del estudio es el patrón colorido tipo manchas de leopardo que presenta la roca. Un análisis detallado reveló firmas de vivianita (fosfato de hierro hidratado) y greigita (sulfuro de hierro). En la Tierra, ambos minerales suelen aparecer en zonas con materia orgánica en descomposición o en humedales ricos en turba, una sustancia con alto contenido de carbono.
¿Qué es una biofirma?
“Para mí, estas observaciones son realmente convincentes”, advirtió en una entrevista Joel Hurowitz, catedrático de geociencias de la Universidad Stony Brook de Long Island y miembro del equipo científico del Perseverance.
El estudio fue publicado en la revista Nature, y allí Horowitz y sus colegas describieron que una biofirma potencial es cualquier sustancia o estructura que podría tener origen biológico, aunque aún requiere más datos y estudios antes de confirmar la presencia o ausencia de vida. En este caso, el rover Perseverance no detectó vida marciana, pero sí halló estos indicios que merecen atención.
Durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles, Sean Duffy, administrador en funciones de la NASA, quien también es secretario de Transporte, dijo: “Esta bien podría ser la señal más clara de vida que hayamos encontrado jamás en Marte”.
Aún falta confirmar estos datos
Hace un año, los científicos de la NASA ya estaban entusiasmados con esta roca, porque poseía rasgos que recordaban lo que podrían haber dejado microbios cuando esta zona era cálida y húmeda hace varios miles de millones de años, parte de un antiguo delta fluvial.
Sin embargo, los investigadores aclaran un punto crucial: estas firmas también pueden originarse de manera abiótica, especialmente si el entorno presenta altas temperaturas o condiciones ácidas. Sin embargo, los datos disponibles sobre el valle fluvial donde encontraron la muestra indican que el sitio no era ni tan caliente ni tan ácido. Por ahora, todo apunta que el fragmento sí contiene una biofirma potencial.
Confirmar la existencia de vida pasada en Marte requerirá múltiple evidencia sólida y demasiadas revisiones por pares de las muestras obtenidas, pero ya el reconocimiento de una biofirma potencial en una revista científica es un gran paso. Para develar si se trata de una firma biológica, es Confirmar la existencia de vida pasada en Marte requerirá múltiple evidencia sólida y demasiadas revisiones por pares de las muestras obtenidas