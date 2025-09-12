Secciones
SociedadTecnología

Detectaron posibles biofirmas en Marte: "es la señal más clara de vida que se haya encontrado"

Los científicos de la NASA advirtieron en un reciente estudio que los hallazgos del rover Perseverance son potenciales indicios de vida en el Planeta Rojo.

Al lado de lo que fue un río, allí encontraron posible vida en Marte. Al lado de lo que fue un río, allí encontraron posible vida en Marte.
Hace 2 Hs

Todas las evidencias apuntan a a que las señales halladas por el rover Perseverance, el robot explorador de la NASA, provienen de una especie biológica. La muestra "Sapphire Canyon", obtenida en una de las 27 rocas que se analizaron de Marte advirtió a los científicos un descubrimiento trascendental: la pista más prometedora de vida antigua en el planeta oxidado.

¿Cómo es caer en un agujero negro?: el simulador de la NASA que permite conocer la galaxia

¿Cómo es caer en un agujero negro?: el simulador de la NASA que permite conocer la galaxia

Si alguna vez hubo vida en Marte, este es el momento en que podría demostrarse. La superficie del Planeta Rojo reveló a los científicos de la NASA una composición de minerales muy similar a la que podría encontrarse en la Tierra, elementos que solo microbios demasiado pequeños producirían en nuestro planeta. Y estos fueron los compuestos que el Rover Perseverance halló, en un afloramiento de barro endurecido, al lado de lo que fue un río en Marte.

¿Cuáles son las biofirmas halladas?

En lugar de organismos vivos, "Sapphire Canyon" contiene arcilla y limo, dos componentes que en la Tierra suelen estar asociados con ambientes ricos en carbono orgánico, azufre, hierro oxidado y fósforo. Además, estos materiales actúan como excelentes conservantes de vida microbiana.

Una de las pistas más llamativas del estudio es el patrón colorido tipo manchas de leopardo que presenta la roca. Un análisis detallado reveló firmas de vivianita (fosfato de hierro hidratado) y greigita (sulfuro de hierro). En la Tierra, ambos minerales suelen aparecer en zonas con materia orgánica en descomposición o en humedales ricos en turba, una sustancia con alto contenido de carbono.

¿Qué es una biofirma?

“Para mí, estas observaciones son realmente convincentes”, advirtió en una entrevista Joel Hurowitz, catedrático de geociencias de la Universidad Stony Brook de Long Island y miembro del equipo científico del Perseverance.

El estudio fue publicado en la revista Nature, y allí Horowitz y sus colegas describieron que una biofirma potencial es cualquier sustancia o estructura que podría tener origen biológico, aunque aún requiere más datos y estudios antes de confirmar la presencia o ausencia de vida. En este caso, el rover Perseverance no detectó vida marciana, pero sí halló estos indicios que merecen atención.

Durante una conferencia de prensa celebrada el miércoles, Sean Duffy, administrador en funciones de la NASA, quien también es secretario de Transporte, dijo: “Esta bien podría ser la señal más clara de vida que hayamos encontrado jamás en Marte”.

Aún falta confirmar estos datos

Hace un año, los científicos de la NASA ya estaban entusiasmados con esta roca, porque poseía rasgos que recordaban lo que podrían haber dejado microbios cuando esta zona era cálida y húmeda hace varios miles de millones de años, parte de un antiguo delta fluvial.

Sin embargo, los investigadores aclaran un punto crucial: estas firmas también pueden originarse de manera abiótica, especialmente si el entorno presenta altas temperaturas o condiciones ácidas. Sin embargo, los datos disponibles sobre el valle fluvial donde encontraron la muestra indican que el sitio no era ni tan caliente ni tan ácido. Por ahora, todo apunta que el fragmento sí contiene una biofirma potencial.

Confirmar la existencia de vida pasada en Marte requerirá múltiple evidencia sólida y demasiadas revisiones por pares de las muestras obtenidas, pero ya el reconocimiento de una biofirma potencial en una revista científica es un gran paso. Para develar si se trata de una firma biológica, es Confirmar la existencia de vida pasada en Marte requerirá múltiple evidencia sólida y demasiadas revisiones por pares de las muestras obtenidas

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
1

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
2

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
3

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
4

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
5

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año
6

Usurpaciones: la Provincia aspira a recuperar 1.000 hectáreas hasta fin de año

Más Noticias
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios