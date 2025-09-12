Detectaron posibles biofirmas en Marte: "es la señal más clara de vida que se haya encontrado"

Si alguna vez hubo vida en Marte, este es el momento en que podría demostrarse. La superficie del Planeta Rojo reveló a los científicos de la NASA una composición de minerales muy similar a la que podría encontrarse en la Tierra, elementos que solo microbios demasiado pequeños producirían en nuestro planeta. Y estos fueron los compuestos que el Rover Perseverance halló, en un afloramiento de barro endurecido, al lado de lo que fue un río en Marte.