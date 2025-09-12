Caión, la joya secreta de Galicia con casas que parecen flotar y playas salvajes

Con sus calles llenas de historia, playas salvajes y rincones mágicos, Caión se perfila como uno de los pueblos más especiales de Galicia. Una escapada a este rincón de la Costa da Morte es sinónimo de tranquilidad, belleza y autenticidad, lo que lo convierte en un destino imprescindible para quienes buscan descubrir lo mejor del norte de España.