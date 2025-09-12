Caión, la joya secreta de Galicia con casas que parecen flotar y playas salvajes

Galicia es tierra de paisajes únicos, pueblos con encanto y rincones que parecen detenidos en el tiempo. Entre todos ellos, hay una joya poco conocida que sorprende a quienes la descubren: Caión, una pintoresca parroquia situada en el municipio de Laracha, en plena Costa da Morte.
Con apenas 800 habitantes, este enclave atlántico combina tradición, historia y naturaleza, ofreciendo un destino perfecto para quienes buscan desconectar de la rutina y disfrutar de un lugar con magia propia.
Un pueblo marinero con historia
Caión se asienta sobre una pequeña península, lo que le otorga vistas privilegiadas al océano. En el pasado, fue el puerto ballenero más importante de Galicia durante los siglos XVI y XVII, un legado que hoy apenas sobrevive en forma de recuerdos, pero que dejó una huella imborrable en la identidad de la villa.
A pesar del paso del tiempo, la tradición pesquera y la esencia marinera siguen muy presentes en sus calles, en su puerto y en la vida de sus habitantes.
Calles con encanto y rincones de postal
Pasear por el casco urbano de Caión es sumergirse en un ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan un destino auténtico. Entre sus joyas arquitectónicas destacan la Iglesia de Santa María del Socorro y el pazo de los Condes de Graxal, dos paradas obligatorias en cualquier recorrido.
El paseo marítimo, repleto de terrazas con vistas al mar, y el puerto pesquero son otros de los puntos más visitados, perfectos para sentarse a disfrutar de la calma y la brisa atlántica.
Playas salvajes y naturaleza en estado puro
Uno de los mayores atractivos de Caión son sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, perfectas tanto para descansar como para practicar surf. La playa de As Salseiras y la de Arnela son dos de las más espectaculares, además de ser lugares privilegiados para contemplar algunos de los atardeceres más bonitos de Galicia.
Los amantes del senderismo también encontrarán en Caión un lugar ideal. Desde el Campo da Ínsua parte una ruta que serpentea junto al océano, ofreciendo paisajes únicos y una conexión directa con la naturaleza gallega.
Cómo llegar a Caión
Este tesoro escondido se encuentra a tan solo media hora en coche desde A Coruña. El trayecto es sencillo: basta con tomar la AG-55, salir por la AC-551 y continuar por la DP-0514, que lleva directamente al casco histórico de la localidad.
Con sus calles llenas de historia, playas salvajes y rincones mágicos, Caión se perfila como uno de los pueblos más especiales de Galicia. Una escapada a este rincón de la Costa da Morte es sinónimo de tranquilidad, belleza y autenticidad, lo que lo convierte en un destino imprescindible para quienes buscan descubrir lo mejor del norte de España.