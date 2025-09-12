“Queremos que toda la familia viva la ruralidad”: la Expo Agroganadera celebra sus 60 años en Tucumán

La agenda comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, desde las 10 de la mañana hasta las 21. Entre las atracciones centrales figuran las pruebas de caballos criollos, juras de ovinos y caprinos, destrezas gauchas y un amplio espacio de exposición de animales que incluye caballos, toros, ovejas, llamas, cabras y aves. Además, habrá un remate de caballos criollos con facilidades de pago en hasta 12 cuotas sin interés.