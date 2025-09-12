“Queremos que toda la familia viva la ruralidad”: la Expo Agroganadera celebra sus 60 años en Tucumán

La Sociedad Rural de Tucumán inauguró la 60ª edición de la Expo Agroganadera, un clásico del calendario productivo que este año se presenta con un formato renovado. Rodeada de maquinaria agrícola, stands comerciales y actividades para toda la familia, la muestra busca ser un espacio de encuentro entre productores, empresarios, funcionarios y el público en general.
“Este año decidimos darle una connotación bien pecuaria a la exposición. Siempre fue agrícola, ganadera, de servicios y comercial, pero por los 60 años quisimos dividirla en tres partes, para que cada área tenga su impronta particular”, explicó a LA GACETA José Frías Silva (h), presidente de la Sociedad Rural de Tucumán.
La agenda comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo, con entrada libre y gratuita, desde las 10 de la mañana hasta las 21. Entre las atracciones centrales figuran las pruebas de caballos criollos, juras de ovinos y caprinos, destrezas gauchas y un amplio espacio de exposición de animales que incluye caballos, toros, ovejas, llamas, cabras y aves. Además, habrá un remate de caballos criollos con facilidades de pago en hasta 12 cuotas sin interés.
Uno de los incentivos más llamativos es la exención de impuestos provinciales en las operaciones comerciales que se concreten dentro de la feria. “Es el momento ideal para quienes quieran cambiar maquinaria o vehículos”, señaló Frías Silva.
El campo frente a los desafíos económicos
La Expo también funciona como termómetro del sector en un contexto complejo. Invitado especial de la jornada, Carlos Castagnari, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), llegó desde Buenos Aires y no ocultó ante LA GACETA la preocupación del sector:
“Hay producciones que están al límite, algunas en quebranto. La soja, que fue la niña bonita, atraviesa un momento muy difícil. Y en el norte del país la falta de infraestructura como rutas o ferrocarriles encarece mucho los costos”, advirtió.
Consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Castagnari fue claro. “El diálogo es bueno, nunca hay que perderlo. Como entidad apostamos al consenso, aunque tengamos diferencias. Es el único camino para dar soluciones a los productores”.
El dirigente rural remarcó la necesidad de avanzar en reformas estructurales. “Estamos en un país con una carga impositiva cercana al 70%. Las retenciones hacen un daño terrible a la economía. Necesitamos una baja de impuestos y una reforma laboral que dé dinamismo, no que desproteja al trabajador”, subrayó.
Una muestra para toda la familia
Más allá de lo económico, la Expo Agroganadera busca convocar a la comunidad. “Queremos que vengan las familias, que los chicos y los estudiantes puedan aprender lo que significa la ruralidad. Es un espacio de encuentro entre el campo y la ciudad”, destacó Frías Silva.
Con actividades ecuestres, clínicas de caballos, exhibiciones didácticas y hasta un after expo con música y gastronomía, la propuesta combina tradición y modernidad.