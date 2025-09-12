Secciones
¿Desde cuántos millones se consigue un auto 0km en Argentina? Top 10 de los más baratos

Los últimos aumentos del dólar permitieron un despegue en los precios de las concesionarias.

Hace 1 Hs

El mes pasado, el aumento del dólar llevó a que las concesionarias incrementaran el costo de los autos 0km en la provincia en torno a un 10%. Con un nuevo aumento en septiembre, pero más leve que el del mes pasado, los precios volvieron a subir entre un 3 y un 6%.

Los autos, sin embargo, siguen siendo una necesidad para muchos trabajadores y familias que necesitan transportar a varias personas a la vez cada día. Ante este panorama, es importante conocer cuál sería la inversión inicial para adquirir un vehículo 0km.

En este sentido, se debe tener en cuenta que el precio de lista de un auto puede no coincidir con el de las concesionarias, que muchas veces no respetan los precios de fábricas. Tampoco será el mismo de los autos que se ofrezcan en plan de ahorro o de los que se consigan con promociones especiales.

Los 10 autos 0km más baratos de septiembre 2025

● Renault Kwid – $22.160.000

● Fiat Mobi – $24.096.000

● Hyundai HB20 – $25.400.000

● Fiat Fiorino – $27.459.000

●Chevrolet Onix – $27.477.900

● Citroën C3 – $27.840.000

●Fiat Argo – $27.898.000

● Fiat Cronos – $27.959.000

● Toyota Yaris – $28.324.000

● Peugeot 208 – $28.540.000

Con una comparativa intermensual, se podría indicar que Renault perdió presencia en el listado por la suba de precios de sus modelos. El Kwid eléctrico o el Logan, que antes aparecían entre los últimos puestos, fueron desplazados por Peugeot, por ejemplo, que volvió a ingresar con uno de sus vehículos en el listado, el 208.

Ingreso de autos 0km por importaciones

Por otra parte, la apertura de importaciones para vehículos permitió que nuevos modelos llegaran al país. Esta medida afectó directamente al top de los autos más baratos y desplazó a algunos de los que aparecían hace años en el listado.

Los que tienen precios considerables para empezar una inversión económica son el Nissan Versa –desde $30.642.500–, el Volkswagen Polo Track –$30.909.600–, el Renault Logan –$28.960.000–, el Renault Kwid E-Tech –desde 28.860.000– y el Citröen Basalt –desde $28.640.000–.

