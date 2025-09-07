Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

En Tucumán, Ruiz Automotores, no sólo se enorgullece de ser la única concesionaria oficial de la provincia sino también de llevar muy altos los valores de la marca. Diego Solórzano, gerente general de Ruiz Automotores lo explica de esta manera: “representar a Renault es hermoso desafío todos los días, pero también una enorme responsabilidad. Es una marca que siempre está buscando superarse a sí misma y que, además, todo el tiempo pone la prioridad en el cliente. Nosotros como concesionaria oficial hacemos todo por estar a la altura de semejante jerarquía de marca e institucional. Renault es mucho más que ofrecer y vender un auto. Es una cultura, un modelo de gestión y un estilo de servicio y atención al cliente que no se detiene nunca”.