Renault impulsa una nueva estrategia basada en automóviles de alta tecnología

“Estamos atravesando una época de mucha intensidad competitiva. El cliente es cada vez más exigente y tiene opciones muy variadas en todas las categorías de autos. Esto nos plantea un desafío muy grande: ser creativos y proactivos para estar a la altura de las necesidades del mercado”.
La frase pertenece a Rodolfo Cruz, gerente comercial de Ruiz Automotores, la concesionaria oficial Renault de Tucumán, quien continúa diciendo: “tenemos la suerte de representar a una marca de mucha jerarquía a nivel mundial y de excelente aceptación en Argentina. En la actualidad, Renault tiene productos muy competitivos y eso nos permite llegar con propuestas cada vez más modernas y realmente atractivas”.
Efectivamente la marca de origen francés está impulsando una ambiciosa estrategia con el objetivo de ser más tecnológica, de estética sumamente vanguardista y moderna, en un mercado de altísima competencia. Así lo expresa el concepto que ha acuñado bajo la expresión “Renaulution”, concepto bajo el cual vimos nacer modelos como el Renault Kardian, presentado en 2024 y los recientemente lanzados Arkana y Koleos.
En el caso de Kardian, primer exponente de esta nueva etapa de la marca, se destaca un equipamiento sumamente completo, materiales y terminaciones por encima de sus rivales, motor y transmisión excelentes.
El Renault Arkana, que salió en Argentina con su versión Esprit Alpine, inspirada en la marca deportiva francesa, y con mecánica mild hybrid de 12V, combina el diseño elegante de un coupé con la robustez de un SUV, ofreciendo una silueta deportiva y sofisticada. Su motor eficiente y tecnología avanzada garantizan una conducción ágil y segura en todo momento.
Finalmente, el nuevo Koleos tiene una notable impronta lujosa y distinguida y ofrece prestaciones que superan la de todos los otros vehículos de este segmento. Tanto su equipamiento, como la tecnología de asistencia a la conducción y confort interior, el motor naftero de 235 CV y la inédita variante híbrida confirman tal afirmación para este suv sin precedentes.
En Tucumán, Ruiz Automotores, no sólo se enorgullece de ser la única concesionaria oficial de la provincia sino también de llevar muy altos los valores de la marca. Diego Solórzano, gerente general de Ruiz Automotores lo explica de esta manera: “representar a Renault es hermoso desafío todos los días, pero también una enorme responsabilidad. Es una marca que siempre está buscando superarse a sí misma y que, además, todo el tiempo pone la prioridad en el cliente. Nosotros como concesionaria oficial hacemos todo por estar a la altura de semejante jerarquía de marca e institucional. Renault es mucho más que ofrecer y vender un auto. Es una cultura, un modelo de gestión y un estilo de servicio y atención al cliente que no se detiene nunca”.
La afirmación de Solórzano puede comprobarse con sólo revisar las ofertas comerciales que, mes a mes, lanza Ruiz Automotores. Por caso, en septiembre Renault Kangoo está en el centro de la escena bajo la consigna “20 Kangoo, 20 oportunidades”. Se trata de una promoción especial para 20 unidades 0 km de este utilitario tan emblemático que, de hecho, históricamente ha sido el vehículo que lidera su categoría.
La propuesta es clara y contundente. Sólo esas 20 unidades están a la venta en condiciones preferenciales. Con bonificaciones y beneficios exclusivos, con financiación a tasa 0% (cabe resaltar que Renault es una de las pocas marcas que aún mantiene planes de financiación sin interés) y, por supuesto, entrega inmediata. La propuesta combina la típica “versión furgón”, de dos asientos, con la versión cinco asientos que ofrece prestaciones más amplias, tanto para el trabajo como para la vida cotidiana.
De igual manera, la expansión territorial de la concesionaria confirma una política de orientación al cliente, digna de ser destacada. Recientemente anunció la incorporación de Mi Auto Ya, concesionaria de autos usados de avenida Mate de Luna 1.934, a su red comercial. Este nuevo punto se suma a los que la marca tenía desde hace años: un local en Yerba Buena (más precisamente, la Casa Central) donde también ofrece el servicio de postventa con taller oficial y venta de repuestos originales, y otro en el centro de San Miguel de Tucumán. Asimismo, cuenta con un local Renault Minuto en avenida Aconquija 1.087, donde ofrece services y mecánica ligera multimarca.
Ruiz Automotores
- Casa Central. Av. Perón 1.100. Yerba Buena.
- Sucursal Centro. 24 de septiembre 741. San Miguel de Tucumán.
- Concesionario Mi Auto Ya. Av. Mate de Luna 1.934.
- Renault Minuto. Av. Aconquija 1.087. Yerba Buena.
- www.ruizsa.com.ar
- Redes sociales: Instagram (@ruizautomotorestucuman); Facebook (Ruiz Automotores S.A.). Consultas comerciales: 381 6345617. Turnos para services oficiales: 381 6345263. Renault Minuto: 381 6345181. MiAutoYa!: 381 2184806.