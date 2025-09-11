Secciones
Política

Elecciones 2025: Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán realizan un acto en Tucumán para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza

Es el primer acto público después de la derrota en Buenos Aires.

Elecciones 2025: Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán realizan un acto en Tucumán para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza
Hace 1 Hs

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estarán presentes este jueves en Tucumán para el acto de lanzamiento de los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza (LLA). El evento comenzará después de las 20 horas en el club Villa Luján, ubicado en la zona oeste de la capital tucumana, a 15 minutos de la Plaza Independencia.

La visita de Milei y Menem a Tucumán

Karina Milei y Martín Menem recorren el interior del país para consolidar la presencia de La Libertad Avanza a nivel provincial. En Tucumán, estarán acompañados por:

Lisandro Catalán, al frente del reflotado Ministerio del Interior y presidente del partido en la provincia.

Lilia Lemoine, diputada nacional.

Iñaki Gutiérrez, influencer y referente de la militancia.

Gerardo Huesen, diputado nacional tucumano y encargado de la logística del acto.

El objetivo del encuentro es superar la convocatoria del acto realizado en octubre de 2024 en el club Central Córdoba, que fue calificado como “un fracaso” por la baja asistencia. Esta vez, la intención es llenar el club Villa Luján y mostrar la fuerza de LLA en Tucumán.

Medidas de seguridad y elementos prohibidos

La organización informó que no se podrán ingresar al acto ciertos elementos para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre ellos:

Termos, perfumes de 50ml o 100ml, desodorantes y encendedores.

Botellas de litro, cámaras de fotos y cargadores inalámbricos.

Objetos cortopunzantes de cualquier tipo.

Contexto político nacional

Mientras se prepara el acto en Tucumán, el Gobierno nacional avanza con el veto a la ley que reformula la distribución de los ATN, generando tensiones con las provincias. En paralelo, se abrió una "mesa federal" con gobernadores aliados, pero aún no se logró consenso con todos los mandatarios provinciales.

En este escenario, La Libertad Avanza busca consolidar su presencia territorial, evitando imágenes de debilidad y mostrando un partido fuerte de cara a las elecciones legislativas 2025.

Temas TucumánHonorable Cámara de Diputados de la NaciónGerardo HuesenLibertad AvanzaMartín MenemKarina MileiLilia LemoineLisandro Catalán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La filtración de audios: Martín Menem denunció grabaciones ilegales en Diputados

La filtración de audios: Martín Menem denunció grabaciones ilegales en Diputados

El caso de los audios: el kirchnerismo adelantó que el Senado convocará a Karina Milei

El caso de los audios: el kirchnerismo adelantó que el Senado convocará a Karina Milei

Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Norberto Milei fue a votar en camioneta polarizada y con 13 custodios

Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

Lilia Lemoine acompañó a votar a Karina Milei, se sintió acosada y grabó a periodistas

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Cano: “Karina Milei llega a Tucumán a festejar un veto que ataca a la educación pública”

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
2

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico
6

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Más Noticias
Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

Ocho claves para entender el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

“No cambiamos el norte por una elección”: Adorni defendió los vetos y negó un giro económico

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Lisandro Catalán sube de rango y busca apoyo de gobernadores

Comentarios