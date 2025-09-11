Elecciones 2025: Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán realizan un acto en Tucumán para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estarán presentes este jueves en Tucumán para el acto de lanzamiento de los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza (LLA). El evento comenzará después de las 20 horas en el club Villa Luján, ubicado en la zona oeste de la capital tucumana, a 15 minutos de la Plaza Independencia.
La visita de Milei y Menem a Tucumán
Karina Milei y Martín Menem recorren el interior del país para consolidar la presencia de La Libertad Avanza a nivel provincial. En Tucumán, estarán acompañados por:
Lisandro Catalán, al frente del reflotado Ministerio del Interior y presidente del partido en la provincia.
Lilia Lemoine, diputada nacional.
Iñaki Gutiérrez, influencer y referente de la militancia.
Gerardo Huesen, diputado nacional tucumano y encargado de la logística del acto.
El objetivo del encuentro es superar la convocatoria del acto realizado en octubre de 2024 en el club Central Córdoba, que fue calificado como “un fracaso” por la baja asistencia. Esta vez, la intención es llenar el club Villa Luján y mostrar la fuerza de LLA en Tucumán.
Medidas de seguridad y elementos prohibidos
La organización informó que no se podrán ingresar al acto ciertos elementos para garantizar la seguridad de los asistentes. Entre ellos:
Termos, perfumes de 50ml o 100ml, desodorantes y encendedores.
Botellas de litro, cámaras de fotos y cargadores inalámbricos.
Objetos cortopunzantes de cualquier tipo.
Contexto político nacional
Mientras se prepara el acto en Tucumán, el Gobierno nacional avanza con el veto a la ley que reformula la distribución de los ATN, generando tensiones con las provincias. En paralelo, se abrió una "mesa federal" con gobernadores aliados, pero aún no se logró consenso con todos los mandatarios provinciales.
En este escenario, La Libertad Avanza busca consolidar su presencia territorial, evitando imágenes de debilidad y mostrando un partido fuerte de cara a las elecciones legislativas 2025.