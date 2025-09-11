Elecciones 2025: Karina Milei, Martín Menem y Lisandro Catalán realizan un acto en Tucumán para apoyar a los candidatos de La Libertad Avanza

La Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, estarán presentes este jueves en Tucumán para el acto de lanzamiento de los candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza (LLA). El evento comenzará después de las 20 horas en el club Villa Luján, ubicado en la zona oeste de la capital tucumana, a 15 minutos de la Plaza Independencia.