El dólar "blue" se despertó este jueves y subió $20: ¿a cuánto se vendió en Tucumán?

El mercado de cambios trata de reacomodarse después del terremoto financiero que se produjo tras lo resultados de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Este jueves, el dólar oficial volvió a subir y quedó cerca del techo del esquema de bandas de flotación.
La divisa anotó un avance de 10 unidades. Así finalizó a $1.395 para la compra y a $1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista subió casi $9 y operó a $1.432. En lo que va de la semana, el tipo de cambio oficial anota un incremento de $77.
En tanto, el dólar "blue" registró un aumento de $20 y se ofreció a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta. Así continúa reduciendo la brecha con el oficial tras haber superado, durante el lunes, el valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario.
El FMI insiste en la acumulación de reservas con mecanismos transparentes
En una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó que el organismo fue notificado por el gobierno de Javier Milei sobre las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de contado para contener la volatilidad del dólar.
Kozack explicó que, según informó la administración libertaria, las intervenciones fueron de carácter temporal y respondieron a un contexto de mayor inestabilidad cambiaria. No obstante, enfatizó que el Fondo sigue insistiendo en “la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para gestionar la volatilidad”.
En cuanto a la situación de las reservas del Banco Central, la vocera reiteró el llamado del FMI a fortalecerlas y destacó la necesidad de “reconstruir la confianza en el peso, reducir las brechas cambiarias y garantizar el acceso a los mercados internacionales de capital”.
Kozack descartó que el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, tenga previsto viajar a Washington antes de la reunión anual del Fondo, que se celebrará a mediados de octubre. No obstante, señaló que Caputo mantuvo una conversación reciente con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para repasar los avances en la implementación del programa económico.
El FMI reiteró su respaldo al plan económico del gobierno de Javier Milei, en especial al cumplimiento de las metas fiscales y la desregulación de la economía. Kozack celebró el superávit fiscal de agosto y anticipó el interés del Fondo por el Presupuesto 2026, al que considera clave para consolidar el sendero de reformas estructurales.
En relación con la inflación, destacó el “progreso importante” registrado, con una variación mensual por debajo del 2% durante cuatro meses consecutivos, y valoró el papel de la política monetaria restrictiva para limitar las presiones inflacionarias vinculadas al tipo de cambio.
La funcionaria también hizo referencia al informe técnico de la primera revisión del programa, donde se subraya que “las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían seguir mitigando la volatilidad de las tasas de interés y sus efectos adversos sobre la actividad económica”.
El pasado martes, en un contexto de fuerte tensión financiera tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y un marcado deterioro de los activos argentinos, Kozack publicó un mensaje en la red social X reafirmando el apoyo del Fondo al plan económico. En él, subrayó el compromiso de Argentina con el equilibrio fiscal, la sostenibilidad cambiaria y la agenda de desregulación.