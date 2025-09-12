Secciones
Camino a La Moneda: así es el orden de los candidatos en la papeleta para las elecciones presidenciales chilenas

El Servel detalló que, tras la revisión y confirmación de las inscripciones de las ocho candidaturas presidenciales, se efectuó el sorteo que determinó los lugares.

FOTO/CHV.
Hace 2 Hs

El Servicio Electoral (Servel) realizó este viernes el sorteo para establecer el orden en que aparecerán los candidatos presidenciales en la papeleta de las elecciones programadas para el próximo domingo 16 de noviembre.

Este procedimiento es de carácter obligatorio y está contemplado en la legislación vigente. Se lleva a cabo una vez confirmadas las inscripciones de todas las candidaturas.

El Servel detalló que, tras la revisión y confirmación de las inscripciones de las ocho candidaturas presidenciales -indicando la fecha en que fue ingresada cada solicitud-, se efectuó el sorteo en presencia de representantes de los postulantes a La Moneda.

El resultado del sorteo determinó el siguiente orden en la papeleta electoral:

1. Franco Parisi 

2. Jeannette Jara 

3. Marco Enríquez-Ominami

4. Johannes Kaiser

5. José Antonio Kast

6. Eduardo Artés Brichetti

7. Evelyn Matthei 

8. Harold Mayne-Nicholls Sécul

Con esto, el organismo electoral dejó definido el orden en que los electores encontrarán a los aspirantes a la Presidencia de la República en el voto de noviembre.

