El primer debate presidencial arrasó en el rating y fue lo más visto del miércoles en la tv chilena

La transmisión especial, que se extendió entre las 21.31 y las 00.17, registró una audiencia promedio minuto a minuto de 957.000 personas.

Hace 1 Hs

El primer debate presidencial de televisión abierta, transmitido anoche por Chilevisión, se convirtió en un verdadero éxito de sintonía.

En el espacio participaron los ocho candidatos a La Moneda: José Antonio Kast, Jeannette Jara, Eduardo Artés, Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami.

La transmisión especial, que se extendió entre las 21.31 y las 00.17, registró una audiencia promedio minuto a minuto de 957.000 personas, alcanzando una participación del 38,0% sobre el encendido total. En tanto, el peak se produjo a las 22.34, con 1,2 millones de televidentes conectados.

Durante ese mismo horario, los otros canales de televisión abierta registraron los siguientes ratings:

- TVN: 284.075

- Mega: 662.152

- Canal 13: 477.844

Los 10 programás más vistos de la tv chilena el miércoles 10 de septiembre de 2025

1. Debate Presidencial CHV

2. Los Casablanca

3. Aguas de Oro

4. Meganoticias Prime

5. El Jardín de Olivia

6. Meganoticias Ahora PM

7. Mundos Opuestos

8. Corazón Negro

9. Teletrece

10. CHV Noticias Debate

