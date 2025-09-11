Secciones
Tenso cruce entre Kast y Jara durante el primer debate presidencial en Chile: "Atacas y distraes"

Todo comenzó cuando el republicanio le recordó a la ex ministra de Trabajo que “dijiste que había mentido, y hasta hoy día no me has pedido disculpas”.

El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la abanderada oficialista, Jeannette Jara, protagonizaron un explosivo cruce durante el primer debate presidencial transmitido por Chilevisión. 

Todo comenzó cuando Kast le recordó a la ex ministra de Trabajo que “dijiste que había mentido, y hasta hoy día no me has pedido disculpas”. El republicano insistió en su punto: “Lo que dije, es que ustedes estaban sembrando la incertidumbre en un programa de primarias, y todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso”.

Ante estas palabras, Jara reaccionó de inmediato. “No te voy a permitir que me trates de mentirosa, te lo digo aquí y claramente, porque tú has sido el que ha levantado mentiras en este país, y de manera cobarde”, respondió con firmeza.

Acusaciones cruzadas y denuncias de "trolls" durante el debate 

La candidata oficialista apuntó además al rol de las redes sociales en la campaña del republicano: “Reconoce que tus aliados usan ejércitos de trolls y de bots, eso es lo que está al centro de este debate. Cada vez que se te interpela por ese tema, atacas y distraes”.

“Qué vas a hacer, echarme de nuevo la culpa de Monsalve, echarme algún otro familiar que quiera salir a trollear. Realmente tienes que tener los pantalones bien puestos y ser más directo, la ciudadanía necesita saber si los trolls son tuyos o no”, añadió Jara.

Kast, en tanto, mencionó que el hermano de Jara, Sergio Jara, trabaja en CHV, específicamente en el matinal Contigo en la mañana. Ante esto, la candidata replicó: “¿Y qué tiene que ver eso con que si tú usas los bots y trolls?”.

El republicano insistió en su cuestionamiento: “Por qué no contestas la pregunta, ¿son los trolls tuyos o no?, ¿obedecen a tu campaña o no? Ofendieron a Evelyn (Matthei), me ofendieron a mí, no son cosas menores y, curiosamente, a las dos mujeres que son candidatas. Noto una cierta fijación ahí”.

