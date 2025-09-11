Tenso cruce entre Kast y Jara durante el primer debate presidencial en Chile: "Atacas y distraes"

Todo comenzó cuando Kast le recordó a la ex ministra de Trabajo que “dijiste que había mentido, y hasta hoy día no me has pedido disculpas”. El republicano insistió en su punto: “Lo que dije, es que ustedes estaban sembrando la incertidumbre en un programa de primarias, y todavía no escucho tus disculpas por tratarme de mentiroso”.