El impactante antes y después de Celeste Cid que generó debate en las redes

Aunque está alejada de la pantalla chica desde hace un tiempo, Celeste Cid siempre tiene algún proyecto. El próximo 18 de septiembre estrenará "Papá x 2". la película que protagoniza junto a Benjamín Vicuña. Además, la actriz se mantiene activa en sus redes sociales donde publica fotos junto a sus hijos y también junto a su novio, Santiago Korovsky, protagonista y director de División Palermo.
Días atrás, Celeste fue al programa Vuelta y Medio de Sebastián Wainraich, donde habló del estreno de la película y también de su relación con Korovsky, de quien aseguró estar profundamente enamorada. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores del programa fue la apariencia de su rostro, que luce muy distinto desde su última aparición pública.
Así, tras viralizarse en redes un fragmento de su charla, lo que más resaltaron los internautas fue el aspecto físico de la actriz en el video, generando un intenso debate en redes sociales
El impactante antes y después de Celeste Cid que generó un fuerte debate en las redes
"Celeste Cid se tocó la cara. Acaban de morir 10 mil haditas", "Hay que meter preso al que le tocó la cara. ¿Con qué necesidad?", "Miren que yo respeto los cuerpos y ganas de otros de realizarse lo que quieran pero al cirujano/a de Celeste Cid lo quiero preso y con cadena perpetúa. ¡No lo puedo creer!", "Si a vos esta mujer viene y te pide que le hagas algo en la cara, por ética profesional le decís que no", fueron algunos de los comentarios que se acumularon en la red social X (antes Twitter).
Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, la actriz se caracterizó por su versatilidad estética y sus constantes cambios de estilo. No obstante, también fue protagonista de rumores sobre supuestos retoques estéticos. Y aunque siempre optó por mantener un bajo perfil en lo que respecta a su vida personal, en 2017 negó haberse sometido a una cirugía facial.