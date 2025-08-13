¿Volverá División Palermo? Lo que no sabías sobre la serie que la está rompiendo

La comedia argentina División Palermo, creada y protagonizada por Santiago Korovsky, volvió a conquistar a la audiencia con el estreno de su segunda temporada en Netflix. Desde su llegada a la plataforma, los nuevos episodios se mantienen entre los contenidos más vistos, despertando una pregunta clave entre los fanáticos: ¿habrá una tercera parte?
¿Se viene la temporada 3?
Según las primeras informaciones, la respuesta es no. La segunda temporada fue pensada desde el inicio como un cierre narrativo, por lo que la historia no continuaría con nuevos capítulos. Este planteo creativo habría sido acordado por el propio Korovsky y el equipo de producción para dar un final redondo a la trama.
Una comedia que mezcla humor y crítica social
División Palermo narra la historia de una peculiar “División Inclusiva de Patrulla Urbana” de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por personas con distintas discapacidades, minorías y diversidades.
El objetivo inicial del grupo no es combatir el crimen, sino funcionar como una estrategia de marketing y relaciones públicas para mejorar la imagen de la fuerza policial. Sin embargo, lo que comienza como una fachada se transforma en una serie de eventos peligrosos que ponen a sus integrantes en el centro de una oscura conspiración criminal.
Sátira, diversidad y personajes entrañables
La serie se caracteriza por su humor negro y su tono satírico, abordando temas como la inclusión, la discriminación y los prejuicios, sin perder el ritmo de la comedia absurda. Los protagonistas, lejos de ser simples figuras decorativas, demuestran valor y habilidades inesperadas que los convierten en los únicos capaces de resolver los conflictos que enfrentan.