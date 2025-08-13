 ¿Volverá División Palermo? Lo que no sabías sobre la serie que la está rompiendo
Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

¿Volverá División Palermo? Lo que no sabías sobre la serie que la está rompiendo

Con apenas dos temporadas, se consolida como uno de los fenómenos recientes del streaming argentino, dejando una marca por su estilo irreverente, su elenco diverso y su forma de reírse de las apariencias mientras celebra la diversidad.

¿Volverá División Palermo? Lo que no sabías sobre la serie que la está rompiendo
Hace 1 Hs

La comedia argentina División Palermo, creada y protagonizada por Santiago Korovsky, volvió a conquistar a la audiencia con el estreno de su segunda temporada en Netflix. Desde su llegada a la plataforma, los nuevos episodios se mantienen entre los contenidos más vistos, despertando una pregunta clave entre los fanáticos: ¿habrá una tercera parte?

¿Se viene la temporada 3?

Según las primeras informaciones, la respuesta es no. La segunda temporada fue pensada desde el inicio como un cierre narrativo, por lo que la historia no continuaría con nuevos capítulos. Este planteo creativo habría sido acordado por el propio Korovsky y el equipo de producción para dar un final redondo a la trama.

Una comedia que mezcla humor y crítica social

División Palermo narra la historia de una peculiar “División Inclusiva de Patrulla Urbana” de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por personas con distintas discapacidades, minorías y diversidades.

El objetivo inicial del grupo no es combatir el crimen, sino funcionar como una estrategia de marketing y relaciones públicas para mejorar la imagen de la fuerza policial. Sin embargo, lo que comienza como una fachada se transforma en una serie de eventos peligrosos que ponen a sus integrantes en el centro de una oscura conspiración criminal.

Sátira, diversidad y personajes entrañables

La serie se caracteriza por su humor negro y su tono satírico, abordando temas como la inclusión, la discriminación y los prejuicios, sin perder el ritmo de la comedia absurda. Los protagonistas, lejos de ser simples figuras decorativas, demuestran valor y habilidades inesperadas que los convierten en los únicos capaces de resolver los conflictos que enfrentan.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Murió una reconocida actriz de The Walking Dead: tenía 33 años y luchaba contra una extraña enfermedad

Murió una reconocida actriz de The Walking Dead: tenía 33 años y luchaba contra una extraña enfermedad

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Estreno de cine: “La hora de la desaparición”

Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma

Talento nacional en Netflix: quién es la actriz argentina que protagoniza la película más vista de la plataforma

Outlander Blood of My Blood: la precuela sobre los padres de Jamie y Claire que ya está en Disney+

Outlander Blood of My Blood: la precuela sobre los padres de Jamie y Claire que ya está en Disney+

No vas a poder despegarte del sillón: la película de Netflix que te dejará sin aliento hasta el último minuto

No vas a poder despegarte del sillón: la película de Netflix que te dejará sin aliento hasta el último minuto

Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
2

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
3

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
4

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”
5

Causa YMAD: “El dinero se usó para obras; la estructura edilicia de la UNT se caía a pedazos”

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias
6

El tiempo en Tucumán: anuncian una jornada soleada y mañana podrían volver las lluvias

Más Noticias
Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Si vas a cocinar papas fritas en la freidora de aire, tené cuidado con este error común que puede ponerte en riesgo

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cáncer de colon: el síntoma clave que todos ignoran pero puede salvar tu vida

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Cómo preparar la poderosa sopa que cura las gripes más fuertes y aumenta las defensas

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios