"Explotó la casa": el incómodo momento que vivió Celeste Cid cuando intentó impresionar a sus suegros

El mundo del espectáculo conoció una nueva pareja cuando Celeste Cid y Santiago Korovsky, director de la popular serie División Palermo, hicieron pública su relación. Este vínculo, que por meses se mantuvo en secreto, se convirtió en uno de los focos del ámbito público. La actriz comentó lo que los unió en primer lugar.
Celeste blanqueó su relación en octubre del año pasado, y tras un año y ocho meses juntos, su conexión sigue capturando la atención. Ella definió su vínculo como una experiencia positiva de renovación, marcada por el intercambio de ideas. La actriz charló en diferentes medios sobre la intimidad de su relación, destacando la profunda conexión que mantienen.
El incómodo momento que vivió Celeste Cid
Celeste Cid intentó impresionar a los padres de Santiago Korovsky cuando los recibió en su casa. Con la intención de agasajarlos, ella decidió preparar una comida especial, un pad thai, siguiendo una receta meticulosa. La actriz tomó en cuenta que Santiago es celíaco, por lo que adaptó el plato para evitar el gluten, lo cual sumó un grado de dificultad al desafío culinario.
La situación dio un giro inesperado durante la elaboración del plato, provocando el caos en la cocina. Un error sucedió cuando mezcló aceite caliente con un langostino congelado. Esto produjo una explosión que sorprendió a todos los presentes. Celeste relató entre risas que "se explotó. O sea, explotó la casa".
La reacción inicial ante el incidente osciló entre la incomodidad y el humor, según la propia Celeste. A pesar del bochorno, la actriz compartió la anécdota con naturalidad y autocrítica. El accidente culinario se transformó en un momento espontáneo y divertido que, lejos de arruinar la velada, unió a los presentes en la risa.
Por qué Celeste se enamoró de Korovsky
Celeste Cid describió a Santiago Korovsky como una persona muy estimulante, destacando sus cualidades personales. Ella lo calificó como "un artista" que la ayuda a crecer, además de ser una "muy buena persona". La actriz también añadió que hay algo en él que es "real, de verdad, bueno y muy divertido".
La relación es muy linda y estimulante por todo lo que les espera, incluyendo el costado caótico de Santiago que aporta a la pareja. La conductora Catalina Dlugi subrayó que son "tal para cual" por su creatividad y sus muchas inquietudes. El vínculo se nutre de un constante intercambio de ideas para sus proyectos artísticos y de una complicidad cotidiana que enriquece ambos universos.