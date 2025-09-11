Secciones
EspectáculosFamosos

"Explotó la casa": el incómodo momento que vivió Celeste Cid cuando intentó impresionar a sus suegros

Celeste blanqueó su relación con Santiago Korovsky en octubre del año pasado, y tras un año y ocho meses juntos, su conexión sigue capturando la atención

Explotó la casa: el incómodo momento que vivió Celeste Cid cuando intentó impresionar a sus suegros
Hace 2 Hs

El mundo del espectáculo conoció una nueva pareja cuando Celeste Cid y Santiago Korovsky, director de la popular serie División Palermo, hicieron pública su relación. Este vínculo, que por meses se mantuvo en secreto, se convirtió en uno de los focos del ámbito público. La actriz comentó lo que los unió en primer lugar.

Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: "Es muy estimulante"

Celeste Cid contó por qué se enamoró de Santiago Korovsky: Es muy estimulante

Celeste blanqueó su relación en octubre del año pasado, y tras un año y ocho meses juntos, su conexión sigue capturando la atención. Ella definió su vínculo como una experiencia positiva de renovación, marcada por el intercambio de ideas. La actriz charló en diferentes medios sobre la intimidad de su relación, destacando la profunda conexión que mantienen.

El incómodo momento que vivió Celeste Cid

Celeste Cid intentó impresionar a los padres de Santiago Korovsky cuando los recibió en su casa. Con la intención de agasajarlos, ella decidió preparar una comida especial, un pad thai, siguiendo una receta meticulosa. La actriz tomó en cuenta que Santiago es celíaco, por lo que adaptó el plato para evitar el gluten, lo cual sumó un grado de dificultad al desafío culinario.

La situación dio un giro inesperado durante la elaboración del plato, provocando el caos en la cocina. Un error sucedió cuando mezcló aceite caliente con un langostino congelado. Esto produjo una explosión que sorprendió a todos los presentes. Celeste relató entre risas que "se explotó. O sea, explotó la casa".

La reacción inicial ante el incidente osciló entre la incomodidad y el humor, según la propia Celeste. A pesar del bochorno, la actriz compartió la anécdota con naturalidad y autocrítica. El accidente culinario se transformó en un momento espontáneo y divertido que, lejos de arruinar la velada, unió a los presentes en la risa.

Por qué Celeste se enamoró de Korovsky

Celeste Cid describió a Santiago Korovsky como una persona muy estimulante, destacando sus cualidades personales. Ella lo calificó como "un artista" que la ayuda a crecer, además de ser una "muy buena persona". La actriz también añadió que hay algo en él que es "real, de verdad, bueno y muy divertido".

La relación es muy linda y estimulante por todo lo que les espera, incluyendo el costado caótico de Santiago que aporta a la pareja. La conductora Catalina Dlugi subrayó que son "tal para cual" por su creatividad y sus muchas inquietudes. El vínculo se nutre de un constante intercambio de ideas para sus proyectos artísticos y de una complicidad cotidiana que enriquece ambos universos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
2

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
3

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi
4

Mankeeping: la dinámica que marcó la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú
5

La avenida Solano Vera: entre ser la nueva Perón u otro Camino del Perú

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales
6

Intentos de suicidio: hay más casos y alertan por el impacto del bullying y las redes sociales

Más Noticias
Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios