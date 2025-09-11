"Explotó la casa": el incómodo momento que vivió Celeste Cid cuando intentó impresionar a sus suegros

La relación es muy linda y estimulante por todo lo que les espera, incluyendo el costado caótico de Santiago que aporta a la pareja. La conductora Catalina Dlugi subrayó que son "tal para cual" por su creatividad y sus muchas inquietudes. El vínculo se nutre de un constante intercambio de ideas para sus proyectos artísticos y de una complicidad cotidiana que enriquece ambos universos.