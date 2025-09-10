Secciones
Política

El gobernador de Salta pidió a Nación suspender planes a extranjeros y destinar los fondos a jubilados y discapacitados.

Gustavo Sáenz planteó esta alternativa para reasignar esos fondos a jubilados y personas con discapacidad, en una mecánica similar a la aplicada por Salta al arancelar la atención médica a extranjeros.

Gustavo Sáenz Gustavo Sáenz
Hace 1 Hs

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, calificó como una "torpeza", la suspensión indiscriminada e injusta de beneficios a personas con discapacidad: "No es lo mismo en la Capital Federal notificar a la gente, que en la geografía de Salta, que tiene una geografía muy grande, donde hay parajes muy alejados", explicó.

En su análisis, esta medida fue calificada como "muy triste" y generó "una angustia muy grande" al suspender no solo las pensiones, sino también la cobertura médica y los insumos. Sáenz consideró que esta situación es una muestra de "desconocer desde un escritorio en Capital Federal la realidad de muchas provincias".

En este sentido, el gobernador propuso una alternativa que sería mucho más fácil que pedirle a un discapacitado que se traslade: "Yo planteé ya en varias oportunidades que con los planes sociales, sobre todo las provincias que somos fronterizas, vemos cómo mes a mes se cruzan de un país a otro, a cobrar una asignación universal por hijo y después se vuelven al país vecino", afirmó.

Sáenz sugirió que se deben "suspender todos los planes sociales en zona de frontera" y exigir que "vengan cada uno de los que acrediten la residencia real en nuestra provincia y en cada una de las provincias y en el país". Con esta medida, el gobernador sostiene que se podría beneficiar a los jubilados y aumentar los beneficios a las personas con discapacidad, ya que se estaría evitando "la cantidad de fondos que estamos regalando a los extranjeros que no viven y que no residen, que no trabajan y que no aportan nada a nuestro país".

Asimismo, Sáenz defendió la decisión de la provincia de arancelar la atención sanitaria a extranjeros, una medida que tomó porque "era muy injusto ver los tours de salud para venir a atenderse a nuestros hospitales".

"Esto debería pasar en los hospitales públicos de todo el país. Porque en cualquier parte del mundo, al extranjero, nos cobran la salud. Y si no pagas, no te atienden", aunque reconoció que "por una cuestión humanitaria nunca dejamos de atender cuando hay riesgo de vida".

Temas Capital FederalSaltaEl PaísGustavo SaenzJuicio a Teruel
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salta presentará un amparo contra Nación para restablecer pensiones por discapacidad suspendidas por ANDIS

Salta presentará un amparo contra Nación para restablecer pensiones por discapacidad suspendidas por ANDIS

Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”
2

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
3

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”
4

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
5

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
6

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Más Noticias
Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

Milei vetará las leyes sobre la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario y los ATN

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

¿A qué hora llega a Buenos Aires el primer vuelo con argentinos deportados desde Estados Unidos?

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

“Crecen” los basurales debido a un nuevo sistema de detección, dice el municipio capitalino

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Investigan vínculos en el caso de presunto tráfico de influencias

Comentarios