¿Se quedó dormido?: el Chaqueño Palavecino protagonizó un desopilante momento en La Voz y se convirtió en meme

Actualmente, el ciclo ha llegado a los Knockouts, una etapa en la que dos participantes del mismo equipo se presentan para cantar un tema distinto cada uno. Los jurados, Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole, cuentan con el apoyo de grandes figuras de la música en esta fase. Lali tiene como colaboradora a Zoe Gotusso, Miranda! a Emmanuel Horvilleur, Luck Ra a Cazzu y La Sole al Chaqueño Palavecino. La aparición de este último, un ícono del folclore, generó gran revuelo y se ha convertido en el protagonista de los memes del día.