 ¿Se quedó dormido?: el Chaqueño Palavecino protagonizó un desopilante momento en La Voz y se convirtió en meme
Secciones
EspectáculosFamosos

¿Se quedó dormido?: el Chaqueño Palavecino protagonizó un desopilante momento en La Voz y se convirtió en meme

El cantante de folclore forma parte del team de La Sole. En su primera aparición fue protagonista de imperdibles memes en las redes sociales.

El Chaqueño Palavecino se quedó "dormido" en La Voz Telefé
Hace 1 Hs

La Voz Argentina 2025 sigue cautivando a la audiencia con la competencia de talentos más emocionante de la televisión. Bajo la conducción de Nicolás Occhiato, el programa ha superado las Audiciones a Ciegas y las Batallas, fases en las que se formaron los equipos y se eliminaron a algunos competidores. 

Caos y forcejeos en La Voz: el "doble robo" que llevó a una disputa entre "Lali" y Miranda!

Caos y forcejeos en La Voz: el doble robo que llevó a una disputa entre Lali y Miranda!

Actualmente, el ciclo ha llegado a los Knockouts, una etapa en la que dos participantes del mismo equipo se presentan para cantar un tema distinto cada uno. Los jurados, Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole, cuentan con el apoyo de grandes figuras de la música en esta fase. Lali tiene como colaboradora a Zoe Gotusso, Miranda! a Emmanuel Horvilleur, Luck Ra a Cazzu y La Sole al Chaqueño Palavecino. La aparición de este último, un ícono del folclore, generó gran revuelo y se ha convertido en el protagonista de los memes del día.

El Chaqueño Palavecino pasó por La Voz y se convirtió en meme

El Chaqueño fue viral en X porque al momento en que los concursantes cantaban cerraba los ojos y muchos sospecharon en que se quedó “dormido” en pleno programa. Rápidamente, usaron la foto del cantante de folclore para hacer memes y reírse de su actitud en el programa. “Me descuidás dos segundos y soy el Chaqueño” y “Se dormía, estoy llorando de la risa”, escribieron algunos usuarios de la red social. 

El Chaqueño Palavecino se quedó

Además, dejó otro momento épico cuando Miranda! quiere robar a un participante que quedó eliminado del team Sole, pero justo Lali también aprieta el botón para disputar por el concursante. “Qué lindo quilombo”, se escucha decir al Chaqueño Palavecino. Luego, agregó: “Se va a ir con la plumuda”, en referencia al look de Lali Espósito que hizo reír a todos.

Temas Soledad PastoruttiLali Espósito
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente
1

La lista del PJ: Jaldo iría a la cabeza, y Manzur de suplente

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido
2

La Justicia dará su veredicto en el juicio de Julieta Prandi contra su ex marido

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?
3

Agenda de TV: ¿a qué hora y por dónde ver en vivo Atlético Tucumán-Newell's por la Copa Argentina?

El PJ tucumano presentó su lista: El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta, dijo Jaldo
4

El PJ tucumano presentó su lista: "El peronismo está más fuerte que nunca; le vamos a ganar de punta a punta", dijo Jaldo

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?
5

¿Qué pasará en Tucumán después de las elecciones?

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar
6

Las cabañas de La Quebradita seguirán sin poder funcionar

Más Noticias
La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

La Libertad Avanza repudió la candidatura testimonial de Osvaldo Jaldo: “Tiene que ser un deber real, no una ficción electoral”

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

Los síntomas del cáncer de colon que este joven desearía haber detectado antes

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

“Me lloré la vida”: Eugenia González, la tucumana que arrasó en “La Voz” y de la que habló todo el país

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Horóscopo chino: Ludovica Squirru revela los tres signos que sufrirán en el amor en agosto

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por una ciclogénesis de gran magnitud en Argentina: ¿cuándo llega y a qué zonas?

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

Alerta por frío extremo: se esperan temperaturas muy bajas en provincias del norte

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

El principal sospechoso del caso del joven hallado en la casa de Cerati hizo algo que despertó sospechas

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

¿Quién era Matilde Itzcovich, la piloto de karting que murió a los 16 años?

Comentarios