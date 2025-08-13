¿Se quedó dormido?: el Chaqueño Palavecino protagonizó un desopilante momento en La Voz y se convirtió en meme

La Voz Argentina 2025 sigue cautivando a la audiencia con la competencia de talentos más emocionante de la televisión. Bajo la conducción de Nicolás Occhiato, el programa ha superado las Audiciones a Ciegas y las Batallas, fases en las que se formaron los equipos y se eliminaron a algunos competidores.
Actualmente, el ciclo ha llegado a los Knockouts, una etapa en la que dos participantes del mismo equipo se presentan para cantar un tema distinto cada uno. Los jurados, Lali Espósito, Miranda!, Luck Ra y La Sole, cuentan con el apoyo de grandes figuras de la música en esta fase. Lali tiene como colaboradora a Zoe Gotusso, Miranda! a Emmanuel Horvilleur, Luck Ra a Cazzu y La Sole al Chaqueño Palavecino. La aparición de este último, un ícono del folclore, generó gran revuelo y se ha convertido en el protagonista de los memes del día.
El Chaqueño Palavecino pasó por La Voz y se convirtió en meme
El Chaqueño fue viral en X porque al momento en que los concursantes cantaban cerraba los ojos y muchos sospecharon en que se quedó “dormido” en pleno programa. Rápidamente, usaron la foto del cantante de folclore para hacer memes y reírse de su actitud en el programa. “Me descuidás dos segundos y soy el Chaqueño” y “Se dormía, estoy llorando de la risa”, escribieron algunos usuarios de la red social.
Además, dejó otro momento épico cuando Miranda! quiere robar a un participante que quedó eliminado del team Sole, pero justo Lali también aprieta el botón para disputar por el concursante. “Qué lindo quilombo”, se escucha decir al Chaqueño Palavecino. Luego, agregó: “Se va a ir con la plumuda”, en referencia al look de Lali Espósito que hizo reír a todos.