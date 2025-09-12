El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

Mientras que la llegada a Argentina no ocurrirá con demasiada demora. A diferencia de otros años, donde el lanzamiento en el país era una incógnita, los cambios en los aranceles de importación para tecnología que aplicó el gobierno nacional este año, favorecieron un arribo anticipado, que tendrá lugar a finales de octubre, según pudo confirmar Maximstore a Clarín, el revendedor oficial de Apple en el país.