El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

La flamante línea de iPhone 17 tuvo su presentación oficial este martes 9 de septiembre y a diferencia de otros modelos, como lo fue el iPhone 15, estos celulares desembarcarán en la Argentina con notable celeridad, casi en simultáneo con su lanzamiento en Estados Unidos.
La nueva generación de los celulares de Apple tendrá su lugar en los mercados argentinos mucho más rápido de lo que estábamos acostumbrados. Mientras que modelos anteriores como el iPhone 15 tardaron unos cuatro meses en incorporarse en las tiendas debido a los procesos de importación, la reciente línea 17 y el esbelto iPhone Air se encontrarán con menos inconvenientes para llegar al país.
¿Cuándo llegará el iPhone 17 a Argentina?
Los resellers locales ya confirmaron que la Argentina se suma al selecto grupo de países que tendrán el dispositivo disponible, lo que ocurrirá a pocas semanas del lanzamiento en Estados Unidos. Durante el evento de presentación, Apple anunció que los modelos insignia estarán disponibles en el mercado norteamericano a partir del 19 de septiembre, mientras que la preventa inicia este 12 de septiembre.
Mientras que la llegada a Argentina no ocurrirá con demasiada demora. A diferencia de otros años, donde el lanzamiento en el país era una incógnita, los cambios en los aranceles de importación para tecnología que aplicó el gobierno nacional este año, favorecieron un arribo anticipado, que tendrá lugar a finales de octubre, según pudo confirmar Maximstore a Clarín, el revendedor oficial de Apple en el país.
"Por primera vez en mucho tiempo, los argentinos podrán acceder al iPhone a un valor cercano al de Estados Unidos, pero con la ventaja de contar con asistencia y soporte oficial en el país”, explicó Alejandro Goldín, Gerente General de maximstore.
En paralelo, MacStation, otro de los importadores oficiales históricos de Apple en Argentina, aseguró que también traerá todo el lineal, aunque recién a mediados de noviembre. "Estamos orgullosos de anunciar la llegada del iPhone 17 en tiempo récord al mercado argentino", destacó Silvana Niglia, Gerenta de Marketing del reseller.
Diferencia de precios entre Estados Unidos y la Argentina
Los precios oficiales del iPhone 17, sin embargo, diferirán significativamente con los anunciados en Estados Unidos. En el mercado norteamericano, es posible encontrar la nueva familia de Apple con los siguientes valores:
- iPhone 17 (256 GB): 799 dólares
- iPhone Air (256 GB): 999 dólares
- iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares
- iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares
Maximstore confirmó a La Nación cuáles serán los valores que asumirán en la Argentina, teniendo en cuenta que puede variar dependiendo la cotización del dólar:
- iPhone 17: $2.000.000
- iPhone Air: $2.550.000
- iPhone 17 Pro: $2.800.000
- iPhone 17 Pro Max: $2.950.000