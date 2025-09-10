Nuevos iPhone 17: ¿cuánto cuesta este nuevo modelo de Apple?

Otras novedades del Iphone 17

Durante el evento de lanzamiento, Tim Cook presentó el iPhone 17 Pro como un dispositivo que "cambiará las reglas del juego" y el más avanzado de la marca hasta la fecha. Este modelo, con un precio inicial de 1099 dólares, está disponible en colores como Cosmic Orange, Deep Blue y Silver. Viene en dos tamaños con pantalla Super Retina XDR, de 6.3 y 6.9 pulgadas, y su diseño en aluminio busca optimizar la eficiencia y la batería.