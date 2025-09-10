Nuevos iPhone 17: ¿cuánto cuesta este nuevo modelo de Apple?

Apple ha revelado su nueva línea de teléfonos inteligentes, los iPhone 17 Pro y Pro Max, durante un evento celebrado el pasado 9 de septiembre en su sede de Cupertino. Bajo la dirección de su CEO, Tim Cook, la compañía presentó estas importantes novedades dentro de su ecosistema de productos. Los nuevos modelos de gama alta incorporan cambios notables en su diseño, rendimiento y capacidades fotográficas.
La presentación de los nuevos dispositivos marca una renovación significativa para la oferta principal de Apple. Estos teléfonos destacan por mejoras sustanciales que prometen una experiencia de usuario superior. Además del lanzamiento de los iPhone, la compañía aprovechó el evento para mostrar otras innovaciones que complementan su ecosistema tecnológico.
Cuál es el precio de la nueva linea de Iphone 17
Apple ha confirmado los precios de lanzamiento para sus nuevos teléfonos más avanzados, que estarán disponibles para la preventa internacional a partir de este viernes 12 de septiembre. Los dispositivos llegarán a las tiendas en Estados Unidos una semana después, el 19 de septiembre. Estos precios de referencia buscan facilitar la adquisición global de los nuevos modelos.
Ambos equipos, el iPhone 17 Pro y el Pro Max, comenzarán con una capacidad de almacenamiento base de 256 GB. Sin embargo, el modelo iPhone 17 Pro Max introduce una novedad significativa al ofrecer una nueva opción de almacenamiento de 2 TB. Esta es la capacidad más grande jamás vista en un teléfono de la marca.
Los precios de lanzamiento de estos dispositivos están en línea con las proyecciones de consultoras como TrendForce. Dichas consultoras habían anticipado un aumento en el costo de los productos debido a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Este ajuste refleja el impacto de las políticas comerciales en la producción global de tecnología.
Cuál será el precio del nuevo Iphone 17
Según Bloomberg, los precios de la nueva línea 17 de los Iphone tendrán estos precios en Estados Unidos.
- iPhone 17: US$ 799(128GB),US$ 899 (256 GB), US$ 1.099 (512 GB)
- iPhone 17 Air: US$ 1.099(256GB),US$ 1.299 (512 GB), US$ 1.499 (1 TB)
- iPhone 17 Pro: US$ 1.199(256GB),US$ 1.399 (512 GB), US$ 1.599 (1 TB)
- iPhone 17 Pro Max: US$ 1.299(256GB),US$ 1.499 (512 GB), US$ 1.699 (1 TB)
Otras novedades del Iphone 17
Durante el evento de lanzamiento, Tim Cook presentó el iPhone 17 Pro como un dispositivo que "cambiará las reglas del juego" y el más avanzado de la marca hasta la fecha. Este modelo, con un precio inicial de 1099 dólares, está disponible en colores como Cosmic Orange, Deep Blue y Silver. Viene en dos tamaños con pantalla Super Retina XDR, de 6.3 y 6.9 pulgadas, y su diseño en aluminio busca optimizar la eficiencia y la batería.
El iPhone 17 Pro integra el chip más potente de Apple, el A19 Pro. Este chip cuenta con 6 núcleos de rendimiento y una GPU de 6 núcleos con Neural Accelerators, lo que lo hace un 40% más potente para modelos de inteligencia artificial. Además, su sistema de cámaras Pro Fusion de 48MP incluye lentes Main, Ultra Wide y Telephoto, todas con un sensor de 48MP, ofreciendo una experiencia fotográfica superior.