Si compras un iPhone 17 en España tendrás dos horas menos de batería que en Estados Unidos: este es el motivo

Los nuevos iPhone 17 ya están disponibles, pero los modelos vendidos en Europa ofrecen menor autonomía.

El nuevo Iphone Air, el más delgado de la historia de Apple. Foto: Apple El nuevo Iphone Air, el más delgado de la historia de Apple. Foto: Apple
Hace 1 Hs

Apple presentó recientemente en la keynote Awe Dropping los esperados iPhone 17, que llegan con importantes cambios en diseño, hardware y software. Sin embargo, más allá de las novedades, hay una diferencia clave que afecta a los usuarios en España y Europa: la autonomía de la batería es menor que en Estados Unidos.

eSIM vs SIM física: la clave de la diferencia

Los nuevos iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max incorporan soporte para tarjetas eSIM, pero con una excepción importante. Mientras que en Estados Unidos los modelos Pro solo se comercializan con eSIM, en Europa y España se siguen vendiendo con ranura para tarjeta SIM física.

¿La consecuencia? En los modelos estadounidenses, el espacio que ocupa la bandeja de la SIM se aprovecha para instalar una batería más grande. En cambio, en España, ese espacio sigue reservado a la tarjeta física, lo que reduce la autonomía en comparación.

Cuánta batería dura en cada modelo

Apple anunció en su presentación que en Estados Unidos los nuevos iPhone ofrecen:

- iPhone 17 Pro Max: hasta 39 horas de reproducción de vídeo.

- iPhone 17 Pro: hasta 33 horas de reproducción de vídeo.

En cambio, en España, la autonomía es menor:

- iPhone 17 Pro Max: 37 horas de reproducción de vídeo.

- iPhone 17 Pro: 31 horas de reproducción de vídeo.

La diferencia, por tanto, es de dos horas menos en los modelos europeos respecto a los vendidos en Estados Unidos.

El caso del iPhone 17 Air

La excepción llega con el nuevo iPhone 17 Air, que sí se lanza con formato eSIM a nivel global, por lo que en este modelo no existe diferencia de autonomía entre mercados.

A pesar de esta variación entre países, todos los iPhone 17 incorporan una mejora notable respecto a los iPhone 16 en términos de autonomía, gracias al incremento de la capacidad de la batería.

