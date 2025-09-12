Quién es Martín Migueles, el supuesto “nuevo novio” de Wanda Nara: "Vive en una casa embargada"

Los rumores sobre la vida sentimental de Wanda Nara no se detienen. En las últimas horas, un nuevo nombre surgió con fuerza tras la viralización de un video de la mediática junto a un hombre que la sujeta de la cintura en un boliche. Todo parece indicar que sería su nuevo novio. Se trata de Martín Migueles, un empresario y vecino de la famosa, cuya relación generó revuelo y todo tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo.
La información, que fue difundida por periodistas de espectáculos, sugiere que Migueles es socio de Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, detenido por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.
Aunque Wanda intentó desmentir los rumores afirmando que se trata de su “personal trainer”, las pistas que dejó en sus redes sociales, como una pulsera de oro con un corazón rojo, solo han intensificado las versiones de un romance.
Quién es Martín Migueles, el supuesto “nuevo novio” de Wanda Nara
Según contó Yanina Latorre en SQP, el empresario “hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana”. "Es el socio de Piccirillo en todo lo que hace, está metido en todos sus quilombos, de hecho su nombre está en la causa, tiene entre 30 y 40 años", señalaron desde el equipo del programa.
Y contaron que “hasta ahora estaba de novio con otra mujer”. “No sabemos lo que pasará ahora con esa pareja", remarcaron. Sobre el pasado amoroso de “El Tano”, Latorre añadió: “Tiene varias ex mujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”.
Los costosos regalos de Martín Migueles a Wanda Nara
Llamó la atención una pulsera que Wanda mostró en sus redes. Según trascendió, sería un obsequio de su nuevo novio. Sobre eso, en el ciclo de América detallaron que “él está viviendo en una casa prestada que está embargada y que le dieron como parte de pago porque le deben muchísima guita".
Y, sobre el origen de los regalos que Wanda recibe de parte de su nuevo novio, dijeron: "Piccirillo le dio su casa con un contrato de alquiler por diez años, la casa está llena de pulseras y ropa, que él le está regalando a Wanda".
"Su círculo dice que no sabe si le vendió la pulsera a Wanda o se la regaló, porque según su entorno están juntos ya que él mismo fue el que lo contó", cerraron.