Secciones
EspectáculosFamosos

Quién es Martín Migueles, el supuesto “nuevo novio” de Wanda Nara: "Vive en una casa embargada"

Él es empresario, lo apodan "El Tano" y vive en Nordelta. Ella, por su parte, niega la relación y asegura que es su personal trainer.

Wanda Nara estaría de novia con Miguel Migueles Wanda Nara estaría de novia con Miguel Migueles
Hace 5 Hs

Los rumores sobre la vida sentimental de Wanda Nara no se detienen. En las últimas horas, un nuevo nombre surgió con fuerza tras la viralización de un video de la mediática junto a un hombre que la sujeta de la cintura en un boliche. Todo parece indicar que sería su nuevo novio. Se trata de Martín Migueles, un empresario y vecino de la famosa, cuya relación generó revuelo y todo tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo.

Crecen los rumores de romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

Crecen los rumores de romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

La información, que fue difundida por periodistas de espectáculos, sugiere que Migueles es socio de Elías Piccirillo, el ex de Jésica Cirio, detenido por secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma.

Aunque Wanda intentó desmentir los rumores afirmando que se trata de su “personal trainer”, las pistas que dejó en sus redes sociales, como una pulsera de oro con un corazón rojo, solo han intensificado las versiones de un romance.

Quién es Martín Migueles, el supuesto “nuevo novio” de Wanda Nara

Según contó Yanina Latorre en SQP, el empresario “hizo dinero vendiendo celulares y trabajó un tiempo en la Aduana”. "Es el socio de Piccirillo en todo lo que hace, está metido en todos sus quilombos, de hecho su nombre está en la causa, tiene entre 30 y 40 años", señalaron desde el equipo del programa.

Y contaron que “hasta ahora estaba de novio con otra mujer”. “No sabemos lo que pasará ahora con esa pareja", remarcaron. Sobre el pasado amoroso de “El Tano”, Latorre añadió: “Tiene varias ex mujeres. Con la primera tiene una hija grande, que es a la única que más o menos reconoció y ve. Pero con una mujer de hace unos años, en el 2020 tuvo otro hijo que él nunca conoció, se llama León”.

Los costosos regalos de Martín Migueles a Wanda Nara

Llamó la atención una pulsera que Wanda mostró en sus redes. Según trascendió, sería un obsequio de su nuevo novio. Sobre eso, en el ciclo de América detallaron que “él está viviendo en una casa prestada que está embargada y que le dieron como parte de pago porque le deben muchísima guita".

Y, sobre el origen de los regalos que Wanda recibe de parte de su nuevo novio, dijeron: "Piccirillo le dio su casa con un contrato de alquiler por diez años, la casa está llena de pulseras y ropa, que él le está regalando a Wanda".

"Su círculo dice que no sabe si le vendió la pulsera a Wanda o se la regaló, porque según su entorno están juntos ya que él mismo fue el que lo contó", cerraron.

Temas Wanda Nara
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
1

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
2

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
3

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
4

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
5

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”
6

Jaldo, tras la designación de Catalán como ministro: “Me alegré”

Más Noticias
Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Comentarios