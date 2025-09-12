Quién es Martín Migueles, el supuesto “nuevo novio” de Wanda Nara: "Vive en una casa embargada"

Los rumores sobre la vida sentimental de Wanda Nara no se detienen. En las últimas horas, un nuevo nombre surgió con fuerza tras la viralización de un video de la mediática junto a un hombre que la sujeta de la cintura en un boliche. Todo parece indicar que sería su nuevo novio. Se trata de Martín Migueles, un empresario y vecino de la famosa, cuya relación generó revuelo y todo tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo.