Crecen los rumores de romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

Los rumores se intensificaron a partir de sus recientes apariciones públicas. Una de las más comentadas fue en el multitudinario show de Lali Espósito en el estadio de Vélez, donde Nara fue vista en las tribunas junto a Migueles. La imagen circuló en redes sociales y programas de espectáculos, generando todo tipo de comentarios. Días antes, ambos habían compartido otra salida: el cumpleaños temático de Zaira Nara, celebrado con estética cowboy, donde también se los vio juntos.