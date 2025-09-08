Secciones
EspectáculosFamosos

Crecen los rumores de romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

Fueron juntos al recital de Lali. Él es su vecino y entrenador personal.

Crecen los rumores de romance entre Wanda Nara y Martín Migueles
Hace 1 Hs

La vida personal de Wanda Nara parece no tener descanso en el radar de la farándula argentina. Mientras atraviesa un complejo proceso legal con Mauro Icardi y asegura que sus prioridades son la familia y el trabajo, en los últimos días su nombre volvió a sonar con fuerza, esta vez ligado a Martín Migueles, su vecino en Nordelta y también su entrenador personal.

Los rumores se intensificaron a partir de sus recientes apariciones públicas. Una de las más comentadas fue en el multitudinario show de Lali Espósito en el estadio de Vélez, donde Nara fue vista en las tribunas junto a Migueles. La imagen circuló en redes sociales y programas de espectáculos, generando todo tipo de comentarios. Días antes, ambos habían compartido otra salida: el cumpleaños temático de Zaira Nara, celebrado con estética cowboy, donde también se los vio juntos.

La seguidilla de coincidencias no terminó ahí. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, Migueles también acompañó a Wanda al partido de la Selección Argentina en el Monumental. Allí, la empresaria asistió rodeada de sus cinco hijos, su padre Andrés, Zaira, sus sobrinos y hasta las parejas de sus hijos. Entre ellos, Migueles destacó por su presencia, lo que alimentó la versión de un vínculo más allá de lo laboral.

Desde el panel de Intrusos sumaron otro dato: durante el mismo partido de las Eliminatorias, donde Argentina venció a Venezuela, se lo vio cerca de Wanda con una campera denim y un buzo blanco, generando aún más sospechas.

Frente al avance de las especulaciones, Nara fue categórica en una entrevista con LAM: “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir. Es falso”. Con esa declaración intentó frenar las versiones, aunque en el universo de la farándula todo parece sumar capítulos.

En SQP, los panelistas sostuvieron que Migueles habría comentado en su entorno que mantiene encuentros privados con Wanda. Incluso señalaron que en algunos videos compartidos por la empresaria se escucharía la voz de él cantando. Sin embargo, la trama dio un nuevo giro cuando Majo Martino aclaró que el entrenador mantiene una relación sentimental con Paola Sainz, mientras Yanina Latorre ironizó sobre el “olfato” amoroso de Nara.

Así, la semana de Wanda volvió a estar marcada por el ruido mediático: entre desmentidas, fotos en redes, eventos familiares y recitales masivos, los rumores sobre un supuesto romance no dejan de multiplicarse. Mientras tanto, la conductora insiste en que su vida amorosa no está en agenda y que su energía sigue puesta en sus hijos y en los desafíos profesionales que la rodean.

Temas Wanda Nara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Masterchef Celebrity ya tiene fecha de estreno: qué famosos participarán de esta edición

Masterchef Celebrity ya tiene fecha de estreno: qué famosos participarán de esta edición

Qué pasó con los integrantes de Mambrú: así son sus vidas hoy

Qué pasó con los integrantes de Mambrú: así son sus vidas hoy

Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: Hay una posibilidad

Fátima Florez adelantó que Milei podría asistir a su show en Las Vegas: "Hay una posibilidad"

Fiesta con 70 mujeres: la polémica versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

"Fiesta con 70 mujeres": la polémica versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
3

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
4

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
5

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
6

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Más Noticias
“Le dieron vida a un peronismo que estaba al borde del nocaut”, cuestionó Alejandro Molinuevo

“Le dieron vida a un peronismo que estaba al borde del nocaut”, cuestionó Alejandro Molinuevo

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Los ocho datos más sorprendentes de Carlo Acutis, el “influencer de Dios” que inspira al mundo

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Comentarios