Crecen los rumores de romance entre Wanda Nara y Martín Migueles

La vida personal de Wanda Nara parece no tener descanso en el radar de la farándula argentina. Mientras atraviesa un complejo proceso legal con Mauro Icardi y asegura que sus prioridades son la familia y el trabajo, en los últimos días su nombre volvió a sonar con fuerza, esta vez ligado a Martín Migueles, su vecino en Nordelta y también su entrenador personal.
Los rumores se intensificaron a partir de sus recientes apariciones públicas. Una de las más comentadas fue en el multitudinario show de Lali Espósito en el estadio de Vélez, donde Nara fue vista en las tribunas junto a Migueles. La imagen circuló en redes sociales y programas de espectáculos, generando todo tipo de comentarios. Días antes, ambos habían compartido otra salida: el cumpleaños temático de Zaira Nara, celebrado con estética cowboy, donde también se los vio juntos.
La seguidilla de coincidencias no terminó ahí. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, Migueles también acompañó a Wanda al partido de la Selección Argentina en el Monumental. Allí, la empresaria asistió rodeada de sus cinco hijos, su padre Andrés, Zaira, sus sobrinos y hasta las parejas de sus hijos. Entre ellos, Migueles destacó por su presencia, lo que alimentó la versión de un vínculo más allá de lo laboral.
Desde el panel de Intrusos sumaron otro dato: durante el mismo partido de las Eliminatorias, donde Argentina venció a Venezuela, se lo vio cerca de Wanda con una campera denim y un buzo blanco, generando aún más sospechas.
Frente al avance de las especulaciones, Nara fue categórica en una entrevista con LAM: “No, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir. Es falso”. Con esa declaración intentó frenar las versiones, aunque en el universo de la farándula todo parece sumar capítulos.
En SQP, los panelistas sostuvieron que Migueles habría comentado en su entorno que mantiene encuentros privados con Wanda. Incluso señalaron que en algunos videos compartidos por la empresaria se escucharía la voz de él cantando. Sin embargo, la trama dio un nuevo giro cuando Majo Martino aclaró que el entrenador mantiene una relación sentimental con Paola Sainz, mientras Yanina Latorre ironizó sobre el “olfato” amoroso de Nara.
Así, la semana de Wanda volvió a estar marcada por el ruido mediático: entre desmentidas, fotos en redes, eventos familiares y recitales masivos, los rumores sobre un supuesto romance no dejan de multiplicarse. Mientras tanto, la conductora insiste en que su vida amorosa no está en agenda y que su energía sigue puesta en sus hijos y en los desafíos profesionales que la rodean.