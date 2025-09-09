Con tinta negra, Mauro Icardi se tapó todos los tatuajes en honor a Wanda Nara

El trasfondo de este gesto remite a una promesa que Icardi habría hecho a Nara tras la separación: eliminar el tatuaje que llevaba en su honor. Según la empresaria, el plazo acordado para cumplir con ese compromiso ya venció, pero el futbolista aún no habría concretado la eliminación física del dibujo. “Ella no sabe lo que se le viene. Generalmente primero te endulza y después empezás a ver la realidad”, expresó Wanda Nara en recientes declaraciones, en las que también sugirió que la relación de Icardi con la actriz y cantante responde a un intento de provocarla.