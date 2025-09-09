Con tinta negra, Mauro Icardi se tapó todos los tatuajes en honor a Wanda Nara

Pareciera que la novela turca entre Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez estaría llegando a sus capítulos finales, con un gesto del futbolista que marcaría un punto una especie de cierre. Una publicación de su pareja actual demostró un inesperado cambio en su brazo, donde el tatuaje dedicado a su exesposa había desaparecido.
El tatuaje con el nombre de Wanda Nara, la imagen de la empresaria y las iniciales de su antigua pareja fueron ocultadas de la piel de Mauro Icardi y en su lugar se encontraba una franja negra oscura. La imagen que compartió la China Suarez fue interpretada como una reafirmación de la ruptura del vínculo con su ex esposa.
La imagen que reveló la sorpresa
La fotografía reveló que los momentos con Wanda quedaron tapados bajo una cubierta de tinta negra. Allí puede verse a la pareja posando en una terraza al aire libre de Estambul con vistas nocturnas del Bósforo y varios puntos luminosos de Estambul al fondo. Sus atuendos elegantes y coordinados en tonos oscuros refuerzan la complicidad de ambos. La China se muestra feliz y relajada mientras el brazo de Icardi, que fue el centro de la polémica, la atraviesa por la cintura.
Otros intentos de eliminar el recuerdo
El brazo del futbolista ya había llamado la atención durante una sesión de fotos para la UEFA Champions League. En las imágenes publicadas por el delantero del Galatasaray turco, apareció sin el tatuaje con el nombre de Wanda Nara. Este detalle no pasó inadvertido y suscitó una ola de comentarios y especulaciones. El gesto, logrado mediante edición con Photoshop, se percibió como una provocación en medio de la separación y el conflicto judicial que ambos mantienen.
En esa producción fotográfica, Icardi había posado con la camiseta de su club y la cinta de capitán, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia del tatuaje en su antebrazo. Los usuarios fueron quienes notaron que el futbolista había recurrido a la edición de imágenes para eliminar el recuerdo de su piel.
El trasfondo de este gesto remite a una promesa que Icardi habría hecho a Nara tras la separación: eliminar el tatuaje que llevaba en su honor. Según la empresaria, el plazo acordado para cumplir con ese compromiso ya venció, pero el futbolista aún no habría concretado la eliminación física del dibujo. “Ella no sabe lo que se le viene. Generalmente primero te endulza y después empezás a ver la realidad”, expresó Wanda Nara en recientes declaraciones, en las que también sugirió que la relación de Icardi con la actriz y cantante responde a un intento de provocarla.