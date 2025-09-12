Secciones
SociedadSalud

Ocho sorprendentes beneficios de tomar mate con coco todos los días

El mate con coco no solo aporta un sabor diferente, también suma propiedades para la salud: mejora la digestión, aporta energía y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.

Ocho beneficios sorprendentes de tomar mate con coco todos los días Ocho beneficios sorprendentes de tomar mate con coco todos los días
Hace 9 Hs

El mate se sigue reinventando. Aunque la tradición dicta disfrutarlo solo con yerba y agua, cada vez más personas experimentan con aditivos para potenciar su sabor y sumar beneficios. Una de las tendencias que más crece entre los materos es el agregado de coco rallado, un ingrediente que no aporta un toque exótico y dulce.

Cuál es la hierba ideal para el mate que alivia dolores y mejora la digestión

Cuál es la hierba ideal para el mate que alivia dolores y mejora la digestión

Pero más allá del gusto, el coco rallado es un superalimento repleto de propiedades saludables. Sumarlo al mate puede ser la clave para una rutina más nutritiva y deliciosa. ¿Por qué esta combinación inusual está ganando adeptos y cómo puede beneficiar a tu salud?

El secreto del mate con coco: ocho beneficios que mejoran tu salud

Entre las ventajas más relevantes, los especialistas destacan los siguientes aportes del coco rallado cuando se consume con mate:

- Grasas saludables que aportan energía: contiene triglicéridos de cadena media, utilizados por el cuerpo como fuente rápida y sostenida de energía.

- Aporte de fibra dietética: facilita el tránsito intestinal, ayuda a mantener la regularidad y potencia la sensación de saciedad tras el consumo.

- Vitaminas y minerales esenciales: el coco rallado incorpora hierro, calcio, magnesio, potasio y selenio, componentes clave para el funcionamiento muscular, la transmisión nerviosa y la protección inmunológica.

- Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias: la combinación de yerba mate y coco potencia la acción de polifenoles, xantinas y compuestos antiinflamatorios, lo que puede proteger frente al estrés oxidativo celular.

- Regulación del metabolismo y control del peso: la prolongación de la saciedad tras el consumo de coco permite regular la ingesta calórica y también ayuda a quienes buscan perder peso.

- Fortalecimiento de las defensas: los antioxidantes y minerales que aporta el coco colaboran con la función inmune del organismo y reducen el riesgo de infecciones.

- Mejora en la digestión y reducción de la acidez: quienes consumen habitualmente mate encuentran en el coco una alternativa natural para reducir molestias digestivas leves.

- Salud cardiovascular: los ácidos grasos naturales presentes en el coco pueden contribuir a bajar los niveles de colesterol y mantener la circulación sanguínea adecuada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Victoria Villarruel publicó un inquietante mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil
1

Victoria Villarruel publicó un "inquietante" mensaje sobre la condena a Jair Bolsonaro en Brasil

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno
2

Inseguridad vial: falleció el ciclista arrollado en el acceso a Villa Mariano Moreno

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying
3

Los pactos de silencio, la crueldad y una trama atroz que se oculta detrás del bullying

Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías
4

"Rompevidrios”: a la cárcel por robo y por herir a dos policías

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”
5

Osvaldo Jaldo: “El año 26 es el de la reforma electoral”

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis
6

El caso de los audios: Cerimedo declaró que Spagnuolo le habló de coimas en la Andis

Más Noticias
El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

El Colegio de Abogados ratificó su decisión de no matricular a retirados del Poder Judicial

Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, agotó dos funciones en minutos en el Mercedes Sosa

Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada”, de Luzu TV, agotó dos funciones en minutos en el Mercedes Sosa

La nueva ciudad favorita de los argentinos para hacer tour de compras en Chile

La nueva ciudad favorita de los argentinos para hacer tour de compras en Chile

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El inesperado cambio de look de Antonela Roccuzzo que mostró su estilista

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

El iPhone 17 llega a la Argentina en tiempo récord: ¿cuándo comenzarán a venderlo?

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Hay alerta amarilla por vientos fuertes en seis provincias: pronostican lluvias para los próximos días

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Comentarios