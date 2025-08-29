Secciones
SociedadActualidad

Cuál es la hierba ideal para el mate que alivia dolores y mejora la digestión

Se pueden añadir diversas hierbas al mate, como el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda, entre otras. Sin embargo, hay una que potencia sus propiedades.

La hierba para agregar al mate que desinflama el abdomen, alivia los dolores y reduce el cansancio La hierba para agregar al mate que desinflama el abdomen, alivia los dolores y reduce el cansancio
Hace 1 Hs

Más allá de su sabor y su valor cultural, muchas personas buscan potenciar los beneficios del mate incorporándole hierbas naturales con propiedades medicinales. Entre ellas, existe una en particular que se destaca por sus efectos positivos en la salud: ayuda a reducir la inflamación abdominal, aliviar dolores y combatir el cansancio.

Tomar mate ayuda a prevenir el Parkinson según científicos argentinos

Tomar mate ayuda a prevenir el Parkinson según científicos argentinos

Este ingrediente natura es reconocido por su capacidad para mejorar la digestión y brindar una sensación de bienestar general. Su inclusión en el mate no solo realza el sabor de la infusión, sino que también aporta múltiples beneficios para el organismo, convirtiéndose en un aliado ideal para quienes buscan cuidar su salud de manera natural.

¿Cuál es la hierba para el mate que desinflama el abdomen, alivia los dolores y reduce el cansancio?

Incorporar hierbas al mate es una costumbre muy arraigada, y entre las opciones más populares se encuentran el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda. Sin embargo, hay una que no puede faltar en la infusión: la menta.

Esta planta de la familia Lamiaceae, de color verde vibrante y aroma intenso, es altamente valorada por sus propiedades medicinales. Su consumo en el mate contribuye a mejorar la digestión, aliviando cólicos y gases, además de ser un aliado natural contra el estreñimiento y las molestias estomacales.

El secreto del mate antiestrés: cómo prepararlo para reducir la ansiedad

El secreto del mate antiestrés: cómo prepararlo para reducir la ansiedad

Además, el uso de la menta es útil para combatir los resfriados, bronquitis e incluso el mal aliento. Esta hierba se encuentra en bebidas, dulces o caramelos y también en platos gourmet.

Los expertos aconsejan que no deben consumir en exceso la menta quienes tienen acidez estomacal, úlcera digestiva o hernia de hiato. Igualmente, si la persona sufre de insomnio o está en proceso de gestación.

¿Cuáles son los beneficios de consumir mate?

La infusión argentina ofrece múltiples beneficios.

- Antioxidante: esta hierba contiene polifenoles que fortalecen las defensas del organismo y protegen contra el daño celular.

- Digestión: los compuestos del mate ayudan a promover la digestión y evitan malestares estomacales leves.

- Pérdida de peso: al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate resulta una opción saludable para quienes desean reducir peso.

- Vitaminas esenciales: contiene vitaminas del grupo B y vitamina C, que mejoran el sistema inmunológico. Además, aporta minerales como el potasio, que benefician al corazón y magnesio, que facilita la absorción de proteínas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Wall pilates: descubrí estos tres ejercicios para fortalecer abdomen y glúteos en 10 minutos

Wall pilates: descubrí estos tres ejercicios para fortalecer abdomen y glúteos en 10 minutos

Budín de vainilla sin harina ni manteca: la receta liviana, húmeda y apta para celíacos

Budín de vainilla sin harina ni manteca: la receta liviana, húmeda y apta para celíacos

Por qué deberías agregar coco rallado al mate: motivos y beneficios

Por qué deberías agregar coco rallado al mate: motivos y beneficios

¿Abdomen plano después de los 40? El efectivo ejercicio para eliminar la grasa localizada

¿Abdomen plano después de los 40? El efectivo ejercicio para eliminar la grasa localizada

Cómo usar el romero para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

Cómo usar el romero para fortalecer el cabello y estimular su crecimiento

Lo más popular
Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei
1

Escándalo por los audios: “No vienen por mí, sino por la libertad de todos”, remarcó Milei

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa
2

El tiempo en Tucumán: preparate para un viernes caluroso y para recibir la tormenta de Santa Rosa

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes
3

Una mujer usurpó un título de abogada y estafó a clientes

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo
4

Marcela Pagano acusó a Guillermo Francos por la filtración de los audios de Spagnuolo

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: Negamos rotundamente el tema del narcotráfico
5

Luis Campos, sobre el caso Alberdi: "Negamos rotundamente el tema del narcotráfico"

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza
6

Incidentes en Corrientes obligan a suspender una caminata de La Libertad Avanza

Más Noticias
Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Alerta por fuertes vientos de hasta 100 km/h en tres provincias: ¿cuáles son y cómo estará el clima durante el fin de semana?

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Día de San Miguel Arcángel: por qué se celebra cada 29 de septiembre y cuál es su relevancia para la Iglesia Católica

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Millonaria condena por irregularidades en la suscripción de un plan de ahorros automotor

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

“Homo Argentum” llega a las plataformas de streaming: dónde verla y cuándo

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Luego de que le diagnosticaran un cáncer terminal, se separó y vivió su sexualidad con más de 200 hombres

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Los cuatro alimentos que no debemos recalentar porque afectan la salud

Comentarios