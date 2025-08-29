Cuál es la hierba ideal para el mate que alivia dolores y mejora la digestión

Más allá de su sabor y su valor cultural, muchas personas buscan potenciar los beneficios del mate incorporándole hierbas naturales con propiedades medicinales. Entre ellas, existe una en particular que se destaca por sus efectos positivos en la salud: ayuda a reducir la inflamación abdominal, aliviar dolores y combatir el cansancio.
Este ingrediente natura es reconocido por su capacidad para mejorar la digestión y brindar una sensación de bienestar general. Su inclusión en el mate no solo realza el sabor de la infusión, sino que también aporta múltiples beneficios para el organismo, convirtiéndose en un aliado ideal para quienes buscan cuidar su salud de manera natural.
¿Cuál es la hierba para el mate que desinflama el abdomen, alivia los dolores y reduce el cansancio?
Incorporar hierbas al mate es una costumbre muy arraigada, y entre las opciones más populares se encuentran el tilo, la valeriana, la pasionaria, la melisa, la manzanilla y la lavanda. Sin embargo, hay una que no puede faltar en la infusión: la menta.
Esta planta de la familia Lamiaceae, de color verde vibrante y aroma intenso, es altamente valorada por sus propiedades medicinales. Su consumo en el mate contribuye a mejorar la digestión, aliviando cólicos y gases, además de ser un aliado natural contra el estreñimiento y las molestias estomacales.
Además, el uso de la menta es útil para combatir los resfriados, bronquitis e incluso el mal aliento. Esta hierba se encuentra en bebidas, dulces o caramelos y también en platos gourmet.
Los expertos aconsejan que no deben consumir en exceso la menta quienes tienen acidez estomacal, úlcera digestiva o hernia de hiato. Igualmente, si la persona sufre de insomnio o está en proceso de gestación.
¿Cuáles son los beneficios de consumir mate?
La infusión argentina ofrece múltiples beneficios.
- Antioxidante: esta hierba contiene polifenoles que fortalecen las defensas del organismo y protegen contra el daño celular.
- Digestión: los compuestos del mate ayudan a promover la digestión y evitan malestares estomacales leves.
- Pérdida de peso: al tener pocas calorías y ser bajo en sodio, el mate resulta una opción saludable para quienes desean reducir peso.
- Vitaminas esenciales: contiene vitaminas del grupo B y vitamina C, que mejoran el sistema inmunológico. Además, aporta minerales como el potasio, que benefician al corazón y magnesio, que facilita la absorción de proteínas.