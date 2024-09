Por qué nuestro cerebro nos "boicotea" cuando queremos hacer ejercicio y estar activos

Un metaanálisis de 22 estudios que incluía a casi 30.000 personas analizó la relación entre la intención de ser físicamente activo y la acción, el comportamiento real. Se observó que una gran parte de los participantes no tenía intención de cambiar su actividad física y permaneció inactiva. Sin embargo, casi la mitad (47%) de quienes tenían la intención de ser más activos no lograron llevarlo a cabo. Por tanto, se concluye que, aunque la intención es un paso necesario para ser físicamente activo, a menudo no es suficiente para traducirla en acción.