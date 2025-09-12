Qué le pasa al cuerpo cuando hacemos dieta y no ejercicios, según los especialistas

Perder peso puede parecer algo relativamente sencillo, lo que es complicado es mantener esa pérdida en el tiempo. De hecho, según algunas investigaciones, menos de un 10% de los que inician una dieta pesan menos al cabo de los años y eso puede deberse a varios motivos, pero uno de los fundamentales es que conseguir mantenerse en un estado de déficit calórico, básico para eliminar grasa y perder peso, es sumamente difícil si el ejercicio no se incluye en la ecuación.