En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

El balance del Centro Azucarero Argentino estima un equilibrio de oferta y de demanda.

CIFRA. Hasta ahora se molieron 12.326.462 de toneladas de caña. CIFRA. Hasta ahora se molieron 12.326.462 de toneladas de caña.
Hace 2 Hs

De las 17.600.000 de toneladas de caña de azúcar proyectada para esta zafra, los ingenios instalados en Tucumán ya se molieron 12.326.462, es decir, un 70% de avance de la temporada. Ese dato se desprende del informe elaborado por el Centro Azucarero Argentino (CAA). En ese sentido, en el resto del norte del país se estimó que la producción sería de 7.400.000 de toneladas de caña, de las cuales ya se usaron 4.396.755, un 59% del total. De esta manera, el grado de avance de la zafra azucarera totaliza un 67%.

La entidad que preside Jorge Feijóo informó, además que, en relación a la temporada 2024, en esta se produjo un 2,76% más de azúcar físico, mientras que el incremento interanual para el caso del alcohol ha sido del 4%- Respecto de la caña molida, el aumento fue del 1,89%, acotó el Centro Azucarero Argentino.

El Ipaat difundió números parciales de la zafra 2025 en la región

El Ipaat difundió números parciales de la zafra 2025 en la región

En cuanto a las exportaciones cerradas, el diagnóstico al que accedió LA GACETA explica que se vendieron a otros países 544.304 toneladas del endulzante, de los cuales 277.500 corresponde al blanco; 111.500 al crudo; 104.000 al orgánico y 51.304 a la cuota americana. El balance es un informe que integra la información productiva (molienda, rendimiento, etcétera) y el destino de la producción (azúcar a mercado interno y exportaciones y alcohol), en base a información de fuentes que realizan un trabajo para producirla. En este sentido, citó al Instituto Provincial del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ipaat), a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Centro Azucarero del Norte Argentino (Carna), Chacra Santa Rosa y al Relevamiento de stocks periódicos en el año, entre otros.

Respecto del bioetanol de caña de azúcar, el organismo precisó que en julio pasado se entregaron 98.851 metros cúbicos. “El porcentaje de mezcla en cada mes tiene variaciones respecto al porcentaje obligatorio de 12%, los que oscilaron entre 11,34% (abril) a 12,39% (mayo), que se explica en diferencias entre la estimación de consumo de naftas respecto a lo efectivamente consumido en un mismo mes; también en la Patagonia, donde suele usarse un menor corte por razones de temperatura, acota el CAA. En Tucumán hay 10 ingenios destilando alcohol, mientras otros cinco establecimiento lo hacen en Salta y en Jujuy, de acuerdo con el informe diario del Ipaat.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones que sacó el Centro Azucarero Argentino, se destacan las siguientes:

• La molienda tuvo buen ritmo, lo que queda demostrado con el grado de avance en relación con la estimación de caña disponible para cosecha.

• La producción de esta zafra en relación con la anterior a un mismo día (31 de agosto pasado), muestra que la producción de alcohol tuvo un incremento superior al de la producción de azúcar.

Alerta cañera: los bajos precios y la escasa productividad impiden cubrir los costos de la zafra

Alerta cañera: los bajos precios y la escasa productividad impiden cubrir los costos de la zafra

• Con las exportaciones cerradas y una estimación de consumo de azúcar en mercado interno bajo -como el del año pasado- y una producción de alcohol exigente, el balance proyectado indica que el año azucarero estará equilibrado en oferta y demanda, con un stock final proyectado inferior al consumo de un mes.

