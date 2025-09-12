En Tucumán la zafra azucarera avanzó un 70%

En cuanto a las exportaciones cerradas, el diagnóstico al que accedió LA GACETA explica que se vendieron a otros países 544.304 toneladas del endulzante, de los cuales 277.500 corresponde al blanco; 111.500 al crudo; 104.000 al orgánico y 51.304 a la cuota americana. El balance es un informe que integra la información productiva (molienda, rendimiento, etcétera) y el destino de la producción (azúcar a mercado interno y exportaciones y alcohol), en base a información de fuentes que realizan un trabajo para producirla. En este sentido, citó al Instituto Provincial del Azúcar y del Alcohol de Tucumán (Ipaat), a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), Centro Azucarero del Norte Argentino (Carna), Chacra Santa Rosa y al Relevamiento de stocks periódicos en el año, entre otros.