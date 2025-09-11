Osvaldo Jaldo: "Vamos a seguir con un Estado presente en cada rincón de Tucumán"

"Hoy el Movimiento Nacional Justicialista del Distrito de Tucumán se reunió en este histórico Club Central Córdoba con una multitud convocada por los dirigentes de la capital, por la intendenta Rossana Chahla, junto con el Movimiento Evita del compañero Luciano Chincarini, por los concejales recibidos por Fernando Juri y por los legisladores y dirigentes presentes. Hemos vivido un gran encuentro en la capital con miles de personas que nos acompañaron. Nuestro deber es dar la cara al pueblo, mirarlo a los ojos y contarle lo que venimos haciendo, sabiendo que aún falta mucho", afirmó Jaldo.