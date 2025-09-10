Jaldo encabezó un acto con el peronismo de Yerba Buena unido

Durante su discurso, Jaldo expresó: “Muy contento hoy de tener este encuentro en esta ciudad hermosa de Yerba Buena. Esta ciudad donde desde hace mucho tiempo no hemos logrado lo que hemos logrado hoy, como es el hecho de unir a todos los compañeros y compañeras que formamos el Movimiento Nacional Justicialista del Distrito Tucumán. Hoy le agradecemos a cada uno de los dirigentes que han dejado de lado las cuestiones personales para ponerse todos juntos la única camiseta que es Tucumán”.