Tras el revés electoral, Patricia Bullrich sostuvo que “sería bueno” retomar el diálogo con Mauricio Macri

Luego del revés electoral que sufrió La Libertad Avanza (LLA) en provincia de Buenos Aires, Patricia Bullrich sostuvo que "sería bueno en este momento" hablar con el presidente del PRO, Mauricio Macri, de cara al rearmado para los comicios del 26 de octubre.
En diálogo con Todo Noticias (TN), la ministra de Seguridad de la Nación afirmó: "Me parece que sería bueno hablar en este momento con él".
"Ayer estuvimos en una reunión con la campaña en la Ciudad y me parece que si se hizo una alianza es bueno que se vea, que se dialogue y que se muestre. Es un buen camino", agregó.
Luego, la candidata a senadora defendió la gestión libertar al asegurar que "Argentina está en un plan de estabilidad, pero hay una distancia. Tenemos que achicar esa distancia entre el plan de estabilización y lo que le llega al hogar de cada argentino. Ese puente lo tenemos que lograr para que cada argentino sepa que el tratamiento que estamos haciendo no se puede cortar a mitad de camino porque vamos a volver a la enfermedad".
Descartó que el Gobierno esté pensando en distribuir dinero para ganar votos de cara a las legislativas del 26 de octubre, luego de la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires. "Plan platita no vamos a hacer. Queremos cambiar esos valores. Hicimos una campaña sin el uso del Estado. Vamos a una elección en la que vamos a una boleta única". "Hicimos un cambio institucional. No usar el aparato del Estado en una elección es hacer un cambio muy fuerte", subrayó.
"Acá hay más de un millón de personas que nos castigaron con no ir a votar. Los vamos a ir a buscar uno por uno, vamos a ir con cercanía total. Es importante que ganemos para que en los próximos dos años la gente pueda sentir los cambios más rápidos”, argumentó.