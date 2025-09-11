Tras el revés electoral, Patricia Bullrich sostuvo que “sería bueno” retomar el diálogo con Mauricio Macri

Luego, la candidata a senadora defendió la gestión libertar al asegurar que "Argentina está en un plan de estabilidad, pero hay una distancia. Tenemos que achicar esa distancia entre el plan de estabilización y lo que le llega al hogar de cada argentino. Ese puente lo tenemos que lograr para que cada argentino sepa que el tratamiento que estamos haciendo no se puede cortar a mitad de camino porque vamos a volver a la enfermedad".