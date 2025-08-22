Talleres y un presente alarmante: del título histórico a la amenaza del descenso

La crisis que atraviesa Talleres de Córdoba parece una parábola escrita con crueldad: la gloria alcanzada se transformó en castigo en un abrir y cerrar de ojos. Apenas 169 días pasaron desde que el equipo cordobés levantó la primera Supercopa Internacional de su historia, nada menos que ante River, en Santiago del Estero. Ese triunfo parecía la plataforma ideal para consolidar un proyecto ambicioso, capaz de pelear en todos los frentes y sostener la ilusión de sus hinchas. Sin embargo, lo que se intuía como el inicio de una etapa dorada se convirtió en el punto cúlmine de un recorrido descendente. Hoy la “T” camina al borde del abismo, acosada por los malos resultados, la falta de gol, la inestabilidad en el banco de suplentes y la amenaza concreta del descenso. Y, en ese contexto, los cordobeses llegan a Tucumán con el objetivo de recuperarse frente a Atlético, mañana, desde las 20.