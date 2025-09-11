Secciones
La Fiscalía solicitó que Cristina Kirchner sea inhabilitada para votar en las elecciones de octubre

Ramiro González solicitó excluir a la ex presidenta del padrón porsu condena en la causa Vialidad. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la Cámara Electoral para pronunciarse?

Hace 2 Hs

Ramiro González, fiscal nacional electoral, solicitó este jueves que Cristina Fernández de Kirchner sea excluida del padrón y no pueda votar en las elecciones del 26 de octubre por su condena  de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

Así, González revocó un fallo de la justicia electoral de Santa Cruz, donde la ex mandataria argentina está empadronada, que declaró inconstitucional la norma que establece que las personas con condena firme deben ser quitados del padrón.

La última palabra 

El planteo debe ser resuelto por la Cámara Nacional Electoral, integrada por los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, lo que ocurrirá a principios de la semana que viene.

El padrón definitivo para las elecciones cierra el próximo martes pero una persona puede ser excluida -por distintos motivos- inclusive luego de su aprobación, informaron fuentes judiciales, consignó el diario Clarín. 

La decisión será clave porque si la ex presidente continúa en el padrón podrá votar en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, lo que genera una incógnita de cómo podría hacerlo ya está bajo prisión domiciliaria.

Temas Elecciones 2025 Cristina Fernández de KirchnerTucumánBuenos AiresSanta CruzDaniel BejasRamiro González
