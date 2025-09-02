Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Javier Milei: “Qué quilombo se te armó y no te lo digo por la coima de tu hermana"

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en redes sociales con un extenso mensaje en el que cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei. En su publicación, compartida en X (ex Twitter), la exmandataria cargó contra el rumbo cambiario, la emisión monetaria y las decisiones del Banco Central.
El tuit de Cristina Kirchner contra Milei
“Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!”, escribió Cristina Kirchner en el inicio de su mensaje.
La ex presidenta enumeró una serie de problemas que, según su análisis, atraviesa la economía argentina bajo la gestión libertaria:
Pérdida de dólares por turismo emisivo, fuga de capitales, intereses de deuda, importaciones y ahorro en efectivo.
Crisis con los pesos por la emisión de instrumentos financieros del Banco Central y el aumento de tasas de interés.
Freno al crédito y caída del consumo, al señalar que el descubierto en cuenta corriente alcanza “casi el 100% de costo financiero total”.
“Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero… sin pesos y sin dólares”, ironizó.
Críticas al Banco Central y al modelo austríaco
Cristina también se refirió a la decisión del Gobierno de intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC):
“Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el MULC terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son”.
La ex mandataria recordó que en documentos previos había advertido sobre el carácter “bimonetario” de la economía argentina y el peso del endeudamiento externo.
Ironías y referencias personales
En un tono sarcástico, Cristina Fernández aludió incluso a la juventud de Milei y su paso por el fútbol:
“Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”.
Además, en su “posdata”, recordó que el próximo 11 de septiembre se cumplirán 16 años de la eliminación del delito de calumnias e injurias para periodistas, medida que envió al Congreso durante su presidencia en 2009.