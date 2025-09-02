Secciones
Política

Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Javier Milei: “Qué quilombo se te armó y no te lo digo por la coima de tu hermana"

En tuit, la ex presidenta criticó la situación económica que atraviesa el país. “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”, ironizó.

Cristina Kirchner lanzó duras críticas a Javier Milei: “Qué quilombo se te armó y no te lo digo por la coima de tu hermana
Hace 1 Hs

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en redes sociales con un extenso mensaje en el que cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei. En su publicación, compartida en X (ex Twitter), la exmandataria cargó contra el rumbo cambiario, la emisión monetaria y las decisiones del Banco Central.

El tuit de Cristina Kirchner contra Milei

“Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!”, escribió Cristina Kirchner en el inicio de su mensaje.

La ex presidenta enumeró una serie de problemas que, según su análisis, atraviesa la economía argentina bajo la gestión libertaria:

Pérdida de dólares por turismo emisivo, fuga de capitales, intereses de deuda, importaciones y ahorro en efectivo.

Crisis con los pesos por la emisión de instrumentos financieros del Banco Central y el aumento de tasas de interés.

Freno al crédito y caída del consumo, al señalar que el descubierto en cuenta corriente alcanza “casi el 100% de costo financiero total”.

“Así estamos, economista experto en crecimiento con o sin dinero… sin pesos y sin dólares”, ironizó.

Críticas al Banco Central y al modelo austríaco

Cristina también se refirió a la decisión del Gobierno de intervenir en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC):

“Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el MULC terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son”.

La ex mandataria recordó que en documentos previos había advertido sobre el carácter “bimonetario” de la economía argentina y el peso del endeudamiento externo.

Ironías y referencias personales

En un tono sarcástico, Cristina Fernández aludió incluso a la juventud de Milei y su paso por el fútbol:

“Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”.

Además, en su “posdata”, recordó que el próximo 11 de septiembre se cumplirán 16 años de la eliminación del delito de calumnias e injurias para periodistas, medida que envió al Congreso durante su presidencia en 2009.

Temas Cristina Fernández de Kirchner
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei
1

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios
2

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”
3

Presunto tráfico de influencias: “Es una causa armada para deshonrarme y que no me designen jueza federal electoral”

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda
4

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado cambiario sin esperar a que el dólar llegue al techo de la banda

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos
5

Procesan a un hombre por estafa de $200 millones con cheques falsos

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia
6

El tiempo en Tucumán: el sol elevará la temperatura pero el frío ofrecerá resistencia

Más Noticias
Victoria Villarruel visitó una fábrica y tuvo un tenso intercambio con un sindicalista

Victoria Villarruel visitó una fábrica y tuvo un tenso intercambio con un sindicalista

El fiscal Stornelli abrió la investigación, tras la denuncia del Gobierno nacional por espionaje ilegal

El fiscal Stornelli abrió la investigación, tras la denuncia del Gobierno nacional por espionaje ilegal

Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

Javier Milei aseguró que hay “espías que se disfrazan de periodistas” al referirse a los audios de Karina

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

Denunciaron penalmente a Patricia Bullrich por haber pedido allanamiento a periodistas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Marcela Pagano advirtió a los Menem y lanzó críticas implícitas a Karina Milei por presuntas amenazas

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

Quiénes son los apuntados en la denuncia del Gobierno por el presunto espionaje a Karina Milei

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

El Gobierno nacional consiguió una cautelar para frenar la crisis por los audios

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

La delegada de Las Cejas habló de un “complot político” en su contra

Comentarios