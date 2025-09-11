Corte Suprema de Brasil forma mayoría para condenar a Jair Bolsonaro y a siete exfuncionarios por intento de golpe de Estado

La votación que selló la condena

La jueza Carmen Lucia se sumó al voto de Alexandre de Moraes y Flávio Dino, consolidando la mayoría de tres votos necesaria para condenar al exmandatario. Por el contrario, el juez Luiz Fux votó por la absolución al considerar que el proceso era de naturaleza política y que faltaban pruebas. Aún resta el voto de Cristiano Zanin, pero la suerte judicial de Bolsonaro ya quedó sellada.