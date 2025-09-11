Corte Suprema de Brasil forma mayoría para condenar a Jair Bolsonaro y a siete exfuncionarios por intento de golpe de Estado

El Tribunal Supremo de Brasil alcanzó mayoría este jueves para declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y por liderar una organización criminal armada. La decisión marca un hecho histórico en la política brasileña.
La votación que selló la condena
La jueza Carmen Lucia se sumó al voto de Alexandre de Moraes y Flávio Dino, consolidando la mayoría de tres votos necesaria para condenar al exmandatario. Por el contrario, el juez Luiz Fux votó por la absolución al considerar que el proceso era de naturaleza política y que faltaban pruebas. Aún resta el voto de Cristiano Zanin, pero la suerte judicial de Bolsonaro ya quedó sellada.
“La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, sostuvo Carmen Lucia, quien calificó los hechos como un intento sistemático de socavar la democracia.
Los cargos contra Bolsonaro
De acuerdo con la Fiscalía, Bolsonaro lideró un grupo integrado por exministros, militares y miembros de los servicios de inteligencia que elaboró un plan progresivo para impedir la alternancia de poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022.
El expediente también señala que la conspiración incluyó un plan para asesinar a Lula y al juez de la Corte Alexandre de Moraes, aunque no llegó a ejecutarse por falta de apoyo de la cúpula militar.
Bolsonaro, en arresto domiciliario
El exmandatario, que gobernó entre 2019 y 2022, se encuentra en arresto domiciliario en Brasilia desde agosto. Alegó problemas de salud para no asistir a las audiencias y este domingo tiene previsto someterse a una intervención médica menor, aunque ya podría enfrentar la sentencia firme.
Durante la jornada, se lo vio en el patio de su residencia acompañado por familiares, mientras decenas de seguidores montaban una vigilia frente a su casa.
Reacciones y polarización
El fallo provocó un fuerte impacto en la sociedad brasileña, que continúa profundamente dividida.
Para sus simpatizantes, el proceso fue un “juicio político” impulsado por sectores del oficialismo.
Para otros, se trató de un paso clave en la defensa de la democracia.
“Brasil casi volvió a una dictadura”, advirtió el juez relator Alexandre de Moraes al justificar su voto condenatorio.
La defensa de Bolsonaro pidió la absolución “imperiosa” y legisladores bolsonaristas presionan para que el Congreso avance con un proyecto de amnistía.
Consecuencias políticas
De confirmarse la condena, Bolsonaro quedaría inhabilitado políticamente y sin posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2026, a las que había insinuado presentarse pese a su situación judicial.
Mientras tanto, el presidente Lula, de 79 años, dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección, lo que ya está reconfigurando el escenario electoral.
En el plano internacional, el caso también generó repercusiones: el presidente estadounidense Donald Trump impuso aranceles punitivos a productos brasileños, alegando que existe una “caza de brujas” contra su aliado.