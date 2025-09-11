El dólar "blue" aumentó $20 y el oficial quedó a un paso de los $1.450 en el Banco Nación

El pasado martes, en un contexto de fuerte tensión financiera tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y un marcado deterioro de los activos argentinos, Kozack publicó un mensaje en la red social X reafirmando el apoyo del Fondo al plan económico. En él, subrayó el compromiso de Argentina con el equilibrio fiscal, la sostenibilidad cambiaria y la agenda de desregulación.