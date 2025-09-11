Secciones
EconomíaDolar hoy

El dólar "blue" aumentó $20 y el oficial quedó a un paso de los $1.450 en el Banco Nación

En el segmento mayorista, la divisa aumentó casi nueve unidades y operó a $1.432. En lo que va de la semana anota un incremento de $77.

El dólar oficial y el blue registraron fuertes subas este jueves 11 de septiembre de 2025. El dólar oficial y el "blue" registraron fuertes subas este jueves 11 de septiembre de 2025. Foto tomada de lanacion.com.ar.
Hace 1 Hs

El mercado de cambios trata de reacomodarse después del terremoto financiero que se produjo tras lo resultados de las elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires. Este jueves, el dólar oficial volvió a subir y quedó cerca del techo del esquema de bandas de flotación.

La divisa anotó un avance de 10 unidades. Así finalizó a $1.395 para la compra y a $1.445 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). En el segmento mayorista subió casi $9 y operó a $1.432. En lo que va de la semana, el tipo de cambio oficial anota un incremento de $77.

¿Cepo al dólar?: tras la derrota electoral, Melconian advirtió sobre medidas de Milei para el tipo de cambio

¿Cepo al dólar?: tras la derrota electoral, Melconian advirtió sobre medidas de Milei para el tipo de cambio

En tanto, el dólar "blue" registró un aumento de $20 y se ofreció a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta. Así continúa reduciendo la brecha con el oficial tras haber superado, durante el lunes, el valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario.

El FMI insiste en la acumulación de reservas con mecanismos transparentes

En una conferencia de prensa realizada este jueves en Washington, la directora de comunicaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, confirmó que el organismo fue notificado por el gobierno de Javier Milei sobre las recientes intervenciones del Tesoro en el mercado de contado para contener la volatilidad del dólar.

Kozack explicó que, según informó la administración libertaria, las intervenciones fueron de carácter temporal y respondieron a un contexto de mayor inestabilidad cambiaria. No obstante, enfatizó que el Fondo sigue insistiendo en “la importancia de un marco monetario y cambiario transparente, consistente y predecible para gestionar la volatilidad”.

En cuanto a la situación de las reservas del Banco Central, la vocera reiteró el llamado del FMI a fortalecerlas y destacó la necesidad de “reconstruir la confianza en el peso, reducir las brechas cambiarias y garantizar el acceso a los mercados internacionales de capital”.

Kozack descartó que el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, tenga previsto viajar a Washington antes de la reunión anual del Fondo, que se celebrará a mediados de octubre. No obstante, señaló que Caputo mantuvo una conversación reciente con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para repasar los avances en la implementación del programa económico.

El FMI reiteró su respaldo al plan económico del gobierno de Javier Milei, en especial al cumplimiento de las metas fiscales y la desregulación de la economía. Kozack celebró el superávit fiscal de agosto y anticipó el interés del Fondo por el Presupuesto 2026, al que considera clave para consolidar el sendero de reformas estructurales.

En relación con la inflación, destacó el “progreso importante” registrado, con una variación mensual por debajo del 2% durante cuatro meses consecutivos, y valoró el papel de la política monetaria restrictiva para limitar las presiones inflacionarias vinculadas al tipo de cambio.

La funcionaria también hizo referencia al informe técnico de la primera revisión del programa, donde se subraya que “las mejoras en el marco de gestión monetaria y de liquidez deberían seguir mitigando la volatilidad de las tasas de interés y sus efectos adversos sobre la actividad económica”.

El pasado martes, en un contexto de fuerte tensión financiera tras la derrota electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y un marcado deterioro de los activos argentinos, Kozack publicó un mensaje en la red social X reafirmando el apoyo del Fondo al plan económico. En él, subrayó el compromiso de Argentina con el equilibrio fiscal, la sostenibilidad cambiaria y la agenda de desregulación.

Temas El DólarTucumánBuenos AiresLuis CaputoSantiago BausiliJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El FMI insiste en la acumulación de reservas con mecanismos transparentes

El FMI insiste en la acumulación de reservas con mecanismos transparentes

Con respaldo del FMI, Milei ratifica el plan económico

Con respaldo del FMI, Milei ratifica el plan económico

El FMI ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei

El FMI ratificó su respaldo al programa económico del Gobierno de Javier Milei

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
3

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
4

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
5

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
6

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Más Noticias
Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Comentarios