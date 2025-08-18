La Anmat retira del mercado un lote de salsa de tomate por presencia de gusanos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una advertencia pública sobre la presencia de gusanos en envases de tomate triturado marca Marolio, y pidió a la población abstenerse de consumir el producto afectado.
La alerta se originó a partir de denuncias realizadas por familias del municipio bonaerense de Rojas, quienes reportaron la presencia de organismos extraños en el alimento distribuido en escuelas. Tras las primeras investigaciones, la Anmat informó que a simple vista parecen gusanos, aunque al microscopio se trataría de microstomum sp, un tipo de parásito que no debería encontrarse en el producto.
En particular, el organismo detalló que el alimento involucrado es el “Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500 g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571, Ciudad Autónoma de Buenos Aires – RNE N° 13010369 – Producto de Mendoza”.
Desde la Anmat informaron que el Instituto Nacional de Alimentos ya se encuentra trabajando en conjunto con las autoridades sanitarias de Mendoza, provincia donde se elabora y distribuye el producto con tránsito federal, y con la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de investigar el incidente y coordinar las medidas correspondientes.
La recomendación oficial es clara:
- A los consumidores: si poseen alguna unidad del lote afectado, no deben consumirla y deben comunicarse de inmediato con la autoridad sanitaria local, municipal o provincial.
- A los comercios y distribuidores: cesar la comercialización del producto y contactar al proveedor para dar aviso de la situación.
Con este comunicado, la Anmat busca prevenir riesgos sanitarios y reforzar la importancia del control en la cadena de elaboración y distribución de alimentos en todo el país.