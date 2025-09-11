Secciones
SociedadActualidad

Cómo hacer un repelente casero sin tóxicos y con solo dos ingredientes de cocina

Puedes rociar esta mezcla en las zonas afectadas o crear una trampa simple, ya que esta combinación actúa como un repelente natural.

Cómo hacer un repelente casero sin tóxicos y con solo dos ingredientes de cocina
Hace 1 Hs

La llegada de la primavera trae consigo un clima ideal para disfrutar al aire libre, con actividades como paseos por parques o picnics. No obstante, el aumento de las temperaturas también marca el regreso de las moscas y mosquitos, que no solo son una molestia, sino que también pueden ser portadores de enfermedades y bacterias, representando un riesgo para la salud.

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Para qué sirve poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

Para mantener estos insectos lejos de tu hogar y de tus alimentos, un remedio casero muy efectivo es preparar una solución de vinagre y azúcar. Puedes rociar esta mezcla en las zonas afectadas o crear una trampa simple, ya que esta combinación actúa como un repelente natural. Este truco, transmitido por generaciones, es una forma sencilla y económica de proteger tu espacio.

Cómo hacer un repelente casero con vinagre y azúcar

Una de las principales ventajas de esta solución es que utiliza ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar, como el vinagre y el azúcar. Por este motivo, se presenta como una alternativa más económica y segura en comparación con los insecticidas y otros repelentes comerciales. Estos productos químicos pueden ser perjudiciales para la salud de las personas y las mascotas que conviven en el hogar, por lo que una opción natural es preferible.

El truco se volvió muy popular en las redes sociales debido a su sencillez y eficacia, permitiendo que cualquiera pueda preparar este repelente casero de forma rápida. Para hacerlo, solo se necesita mezclar agua, azúcar, vinagre de manzana y jabón líquido. Una vez disuelta, la trampa se coloca cerca de las ventanas, que son la vía de entrada más común para los insectos.

El preparado actúa como una trampa atrayente para las moscas y los mosquitos, logrando eliminarlos por completo antes de que ingresen a tu casa. La efectividad de esta mezcla se debe a la combinación de ingredientes que atraen a los insectos y a la acción del jabón que los atrapa. Sin embargo, para mantener su eficacia, es fundamental renovar la solución cada 48 horas.

Para crear esta trampa, simplemente disuelve una taza de agua con dos cucharadas de azúcar y tres cucharadas de vinagre de manzana. Luego, añade una cucharada de jabón líquido y mezcla bien todos los ingredientes hasta que el azúcar se disuelva por completo. El preparado se debe colocar en un recipiente abierto cerca de las ventanas o puntos de acceso para los insectos.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Los trucos de Paulina Cocina para guardar las verduras de hojas verdes

Pizza sin harinas: la receta crocante, fácil y saludable para la cena

Pizza sin harinas: la receta crocante, fácil y saludable para la cena

Manteca o margarina: cuál es la opción más saludable, según expertos

Manteca o margarina: cuál es la opción más saludable, según expertos

Los trucos de Paulina Cocina para que las frutillas duren más en el freezer

Los trucos de Paulina Cocina para que las frutillas duren más en el freezer

Budín de zanahoria: económico, sin harina de trigo y fácil de preparar

Budín de zanahoria: económico, sin harina de trigo y fácil de preparar

Lo más popular
Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral
1

Por qué la gestión de Rossana Chahla se convirtió en un fenómeno viral

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ
2

Lisandro Catalán sugirió un posible veto a ley de ATN y criticó a dos gobernadores del PJ

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada
3

De Alberdi a Manzur: tucumanos que marcaron la historia del país en la Casa Rosada

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?
4

¿Quiénes son los 10 argentinos que fueron deportados desde Estados Unidos?

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson
5

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”
6

Mariano Campero: “Cada vez que no gobierna, el peronismo juega al ajedrez de la desestabilización”

Más Noticias
Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Miranda!, Eugenia Quevedo y Dyango en la Fiesta de la Empanada: cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

Camila Galante, esposa de Leo Paredes, contra los rumores de romance que involucran a Evangelina Anderson

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

El misterioso 3I/ATLAS: por qué su paso por Marte genera alerta en la comunidad científica

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

Alerta por la llegada de un nuevo frente frío: ¿cuándo cambia el clima y en qué provincias?

¿Quién es El hombre que cae?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

¿Quién es "El hombre que cae"?: la desgarradora historia de la icónica foto que mostró el horror del 11-S

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Seis provincias del norte bajo alerta amarilla por tormentas y vientos de hasta 100 km/h

Comentarios