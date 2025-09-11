Cómo hacer un repelente casero sin tóxicos y con solo dos ingredientes de cocina

Cómo hacer un repelente casero con vinagre y azúcar

Una de las principales ventajas de esta solución es que utiliza ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar, como el vinagre y el azúcar. Por este motivo, se presenta como una alternativa más económica y segura en comparación con los insecticidas y otros repelentes comerciales. Estos productos químicos pueden ser perjudiciales para la salud de las personas y las mascotas que conviven en el hogar, por lo que una opción natural es preferible.