La inesperada invitación de Colapinto a Taylor Swift y Travis Kelce tras el anuncio de su boda

El fin de semana de Fórmula 1 en Zandvoort tendrá un condimento inesperado. Franco Colapinto, piloto de Alpine, no solo habló de su preparación para el Gran Premio de Países Bajos, sino que sorprendió con un comentario sobre el reciente compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce. El bonaerense aseguró en diálogo con Sky Sports que ama a ambos y que le parece fantástico que vayan a casarse.
El joven piloto fue más allá y lanzó una invitación inesperada. Elogió a la cantante y al jugador de fútbol americano al calificarlos como una pareja estupenda, y expresó su deseo de que después de la boda puedan asistir a una carrera de Fórmula 1 para disfrutar del espectáculo. La conexión no es casualidad, ya que Kelce es uno de los propietarios de Alpine junto a Patrick Mahomes y otras estrellas de la NFL.
No es la primera vez que Colapinto muestra su fanatismo por Swift. En su cumpleaños número 22 publicó en Instagram un guiño a la artista con la frase “El loco 22, qué lindo número”, en clara referencia a una de sus canciones. Además, tras su debut en la Máxima categoría recibió decenas de pulseras de la amistad de fanáticas de la cantante y reconoció entre risas que tiene tantas que si se las pone todas parece la propia Taylor Swift.
El compromiso entre Swift y Kelce, anunciado el 26 de agosto de 2025, revolucionó las redes sociales. En las fotos del momento, el jugador se arrodilló para entregarle un anillo con un enorme diamante en oro amarillo. Junto a las imágenes, la pareja escribió con humor que tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se iban a casar. La reacción de los seguidores fue inmediata y la noticia recorrió el mundo del deporte y el espectáculo.
En paralelo, Colapinto analizó su temporada en la Fórmula 1. Definió el año como un periodo frenético, lleno de altibajos, pero que lo ayudó a crecer. El piloto resaltó que las condiciones cambiantes en Zandvoort pueden ser una oportunidad para conseguir un buen resultado y anticipó que llega fortalecido tras el receso veraniego, en el que combinó descanso familiar en el Mediterráneo con una preparación física exigente.
La vuelta de la F-1
La segunda parte del campeonato arranca en Zandvoort, un circuito histórico entre dunas con curvas icónicas como Tarzan y Hugenholtz. La Fórmula 1 se prepara para un calendario cargado que recorrerá Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. Colapinto, entusiasmado, aseguró que está listo para encarar el desafío con la ilusión de seguir sumando protagonismo.