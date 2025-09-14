(D) ¿Bitcoin a las nubes?Un analista predice un auge a U$S200.000 con recortes de tasas de la FED

Lee explica el reciente estancamiento del precio de Bitcoin como resultado de la pausa de nueve meses de la FED en los recortes de tasas. Históricamente -dijo- cuando la FED ha retomado los recortes en el cuarto trimestre, como en 1998 y 2024, los mercados de valores han experimentado un fuerte rendimiento. Debido a la alta correlación entre las criptomonedas y las acciones, Lee anticipa un cuarto trimestre muy positivo para los activos digitales.