Preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo: los médicos le recomendaron no viajar a Rosario

Boca se prepara para un partido complicado y con una preocupación extradeportiva. El próximo domingo, desde las 17:30, el "Xeneize" visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, allí se dará el reencuentro de Ángel Di María con Leandro Paredes, dos campeones del mundo y además el regreso de Miguel Ángel Russo, quien es ídolo absoluto en el club rosarino.
La situación del entrenador, sin embargo, se mantiene en duda. Tras haber atravesado una internación y encontrarse en pleno proceso de recuperación, los médicos le recomendaron no realizar el viaje a Rosario y continuar el reposo en su domicilio. Pese a ello, Russo tiene el deseo de estar presente en el Gigante de Arroyito y no oculta sus ganas de acompañar al equipo en un partido tan simbólico para él. “Miguelo” se muestra motivado por reencontrarse con la gente de Central, aunque su participación dependerá de cómo evolucione en las próximas horas.
Desde Boca no se oponen a su decisión y remarcan que lo más importante es su salud. Incluso integrantes de su cuerpo técnico señalaron que la intención es que el entrenador pueda estar el domingo, siempre y cuando los médicos lo avalen. La resolución final se tomará entre viernes y sábado, fecha en la que el plantel "xeneize" emprenderá el viaje hacia Rosario.
En cuanto al equipo, el único cambio confirmado es el de Leandro Brey en el arco, debido a la lesión muscular de Agustín Marchesín en el cierre del partido frente a Aldosivi. En el mediocampo, el panorama es más alentador: Tomás Belmonte y Ander Herrera tienen grandes chances de volver tras largas ausencias por lesión.
El español no juega desde el 17 de junio, cuando sufrió una recaída de un desgarro que lo marginó por más de dos meses. Belmonte, en tanto, se lesionó a fines de julio en el duelo ante Huracán y también atravesó una extensa recuperación. Ambos jugadores aparecen como opciones firmes para reforzar una mitad de cancha que necesita variantes, y la expectativa está puesta en ver si finalmente estarán en condiciones de sumar minutos frente a Central.