Preocupación por la salud de Miguel Ángel Russo: los médicos le recomendaron no viajar a Rosario

La situación del entrenador, sin embargo, se mantiene en duda. Tras haber atravesado una internación y encontrarse en pleno proceso de recuperación, los médicos le recomendaron no realizar el viaje a Rosario y continuar el reposo en su domicilio. Pese a ello, Russo tiene el deseo de estar presente en el Gigante de Arroyito y no oculta sus ganas de acompañar al equipo en un partido tan simbólico para él. “Miguelo” se muestra motivado por reencontrarse con la gente de Central, aunque su participación dependerá de cómo evolucione en las próximas horas.