Sorpresa en Boca: tras ocho meses, un regreso inesperado cambia el "11" de Miguel Russo

Brey ya había reemplazado a Marchesín en Mar del Plata ante Aldosivi y ahora tendrá la chance de comenzar desde el arranque. Su última titularidad había sido el 29 de enero frente a Unión en La Bombonera, en un empate 1-1 por el Torneo Apertura. Desde entonces, acumuló 29 partidos como suplente.