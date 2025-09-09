Secciones
Sorpresa en Boca: tras ocho meses, un regreso inesperado cambia el "11" de Miguel Russo

El DT debe rearmar el equipo por la baja de Marchesín y un futbolista vuelve a escena en un duelo clave.

El plan de Miguel Ángel Russo sufrió un cambio inesperado. El arquero Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el gemelo derecho y quedó afuera del duelo que tendrá Boca Juniors contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Su lugar será ocupado por Leandro Brey, quien volverá a ser titular después de casi ocho meses.

Brey ya había reemplazado a Marchesín en Mar del Plata ante Aldosivi y ahora tendrá la chance de comenzar desde el arranque. Su última titularidad había sido el 29 de enero frente a Unión en La Bombonera, en un empate 1-1 por el Torneo Apertura. Desde entonces, acumuló 29 partidos como suplente.

El arquero de 22 años suma 27 encuentros oficiales con Boca, con un balance de 17 goles recibidos y 15 vallas invictas. Pese a haber perdido protagonismo desde la llegada de Marchesín, mantuvo su vigencia y ahora regresa en un choque clave.

En paralelo, Russo atraviesa un momento delicado. Tras recibir el alta médica por una infección urinaria, los especialistas le indicaron que siga en reposo y todavía no tiene fecha para volver a dirigir en el banco.

El probable once del "Xeneize"

Boca formaría con Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Velasco; Merentiel y Cavani.

Temas Club Atlético Boca JuniorsMiguel Ángel RussoLeandro BreyTorneo Clausura 2025
