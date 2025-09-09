Sorpresa en Boca: tras ocho meses, un regreso inesperado cambia el "11" de Miguel Russo

El plan de Miguel Ángel Russo sufrió un cambio inesperado. El arquero Agustín Marchesín sufrió un desgarro en el gemelo derecho y quedó afuera del duelo que tendrá Boca Juniors contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Su lugar será ocupado por Leandro Brey, quien volverá a ser titular después de casi ocho meses.
Brey ya había reemplazado a Marchesín en Mar del Plata ante Aldosivi y ahora tendrá la chance de comenzar desde el arranque. Su última titularidad había sido el 29 de enero frente a Unión en La Bombonera, en un empate 1-1 por el Torneo Apertura. Desde entonces, acumuló 29 partidos como suplente.
El arquero de 22 años suma 27 encuentros oficiales con Boca, con un balance de 17 goles recibidos y 15 vallas invictas. Pese a haber perdido protagonismo desde la llegada de Marchesín, mantuvo su vigencia y ahora regresa en un choque clave.
En paralelo, Russo atraviesa un momento delicado. Tras recibir el alta médica por una infección urinaria, los especialistas le indicaron que siga en reposo y todavía no tiene fecha para volver a dirigir en el banco.
El probable once del "Xeneize"
Boca formaría con Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Velasco; Merentiel y Cavani.