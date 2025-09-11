Tras quedar sin chances de acceder al Mundial 2026, Venezuela despidió a Batista

La ilusión de Venezuela de llegar al Mundial 2026 terminó en una goleada dolorosa frente a Colombia, que se impuso 6 a 3 en Maturín y condenó a la "Vinotinto" al octavo puesto de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. Por este motivo, anoche, la Federación Venezolana de Fútbol anunció oficialmente el final del ciclo de Fernando Batista como director técnico.
El comunicado difundido en redes sociales confirmó la rescisión del vínculo tanto con el entrenador argentino como con todo su cuerpo técnico. La institución explicó que la medida se tomó porque “no se alcanzaron los resultados deportivos establecidos como objetivo en este ciclo”, aunque destacó “el esfuerzo y la entrega mostrados” durante su gestión. Según la FVF, el cambio de rumbo busca “garantizar que la "Vinotinto" siga avanzando en su proceso de crecimiento y consolidación”.
El “Bocha” asumió en marzo de 2023, luego de haber trabajado como asistente de José Pékerman desde noviembre de 2021 y de dirigir a la Sub-23. Durante su etapa al frente de la selección mayor, acumuló 29 partidos oficiales con un saldo parejo: diez victorias, nueve empates y diez derrotas, lo que significó un 45% de efectividad.
Uno de los puntos más altos de su ciclo se dio en la Copa América 2024 en Estados Unidos, donde Venezuela sorprendió al quedarse con puntaje ideal en su grupo. Sin embargo, la ilusión se desmoronó en cuartos de final, cuando Canadá lo eliminó y puso en evidencia las limitaciones del equipo en instancias decisivas.
El golpe más duro llegó en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras un arranque con altibajos, la "Vinotinto" no logró sostener la regularidad y quedó fuera de carrera antes de la última fecha. La caída frente a Colombia terminó de sellar el destino del entrenador argentino, que dejó el cargo en medio de críticas y frustración por no poder cumplir con el gran objetivo de llevar al país a su primera Copa del Mundo.
En su mensaje, la federación reafirmó su compromiso con el futuro del fútbol venezolano y adelantó que ya trabaja en la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para iniciar un nuevo ciclo competitivo. “Bajo la conducción de Batista, la selección mostró carácter competitivo y momentos de evolución futbolística, pero los resultados finales no estuvieron a la altura de las expectativas”, remarcó el comunicado.
El desafío para la "Vinotinto" será ahora encontrar un reemplazante que pueda capitalizar el crecimiento logrado en los últimos años y convertirlo en resultados concretos en la cancha. Mientras tanto, el cierre del ciclo Batista deja sensaciones encontradas: aunque hubo avances y señales de evolución, la gran deuda sigue siendo la clasificación a un Mundial, la meta que el pueblo venezolano sigue esperando alcanzar.