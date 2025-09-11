Tras quedar sin chances de acceder al Mundial 2026, Venezuela despidió a Batista

El golpe más duro llegó en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras un arranque con altibajos, la "Vinotinto" no logró sostener la regularidad y quedó fuera de carrera antes de la última fecha. La caída frente a Colombia terminó de sellar el destino del entrenador argentino, que dejó el cargo en medio de críticas y frustración por no poder cumplir con el gran objetivo de llevar al país a su primera Copa del Mundo.