Lamine Yamal quedó expuesto y mostró que tiene a Nicki Nicole de fondo de pantalla

En los vestidores, en medio de una celebración, un compañero del futbolista dejó claro que la relación va en serio.

Los primeros rumores de romance aparecieron cuando Nicki Nicole asistió al cumpleaños de Lamine Yamal.
Que era una farsa, que solo eran fotos para tener interacción en redes, que se trataba de una campaña para subir la exposición de ambos. Desde que Lamine Yamal y Nicki Nicole empezaron a mostrarse en público, esas fueron solo algunas de las hipótesis que se barajaron. Pero ambos acaban de tener gestos que demostraron lo enamorados que están.

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

La cantante argentina está instalada en España de momento. Allí Yamal es la sensación futbolística del momento, por lo que los periodistas no dudaron en abordarla para saber más. La marca Desigual hizo su nueva presentación en Barcelona este miércoles y Nicki Nicole fue una de las invitadas. Antes de ingresar al evento, dio declaraciones que enternecieron a los periodistas que se acercaron.

Lamine Yamal tiene de fondo de pantalla a Nicki Nicole

Nico Williams, compañero de equipo de Yamal, decidió usar las historias de su cuenta de Instagram para exponer al joven futbolista. Es que después del triunfo de la Selección Española contra Turquía por 6 a 0, los jugadores quedaron de buen ánimo. En los vestidores, Yamal tomó su celular para –aparentemente– hablar con Nicki Nicole y su reacción coincidió con un obvio enamoramiento.

Williams percibió la actitud alegre con que Yamal usaba el teléfono y decidió filmar su reacción ante los mensajes. “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué le senríes al móvil?”, le consultó entre risas mientras lo grababa. El catalán solo atinó a responder dejando ver su fondo de pantalla con una foto junto a Nicki Nicole. “Mi chaval está in love”, añadió Nico sobre el breve video.

La historia con la que Lamine Yamal quedó expuesto.

Nicki Nicole enamorada de Lamine Yamal

A principios de la semana, a pocos días de que Yamal publicara una foto juntos, empezaron a correr rumores de una separación. La idea potenciaba la hipótesis de que la relación entre ambos había sido solo una puesta en escena. Pero anoche en Barcelona, la artista demostró el compromiso que parece tener con el futbolista.

Consultada por los medios, dijo estar pasando un buen momento en Barcelona y agradeció el cariño que recibe por parte de la gente. Además, le preguntaron por su situación personal. “Estoy muy enamorada y muy feliz”, respondió la argentina, sin dudar en demostrar su emoción y ruborización.

También le preguntaron si Yamal le había enseñado a hablar catalán, dado que creció en Espulgas de Llobregat, un municipio perteneciente a la comunidad autónoma de Cataluña. La respuesta fue igualmente tierna porque dio a entender que el futbolista expresó sus sentimientos. “Sí, me enseñó a decir t’estimo”, contestó la cantante.

