Lamine Yamal quedó expuesto y mostró que tiene a Nicki Nicole de fondo de pantalla

Que era una farsa, que solo eran fotos para tener interacción en redes, que se trataba de una campaña para subir la exposición de ambos. Desde que Lamine Yamal y Nicki Nicole empezaron a mostrarse en público, esas fueron solo algunas de las hipótesis que se barajaron. Pero ambos acaban de tener gestos que demostraron lo enamorados que están.