Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: "Está in love"

En un vídeo que el jugador del Athletic compartió en sus redes sociales, se puede ver a Yamal sonriendo frente a su móvil. “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó Williams entre carcajadas. La respuesta no tardó en llegar: el futbolista del Barça mostró su fondo de pantalla, una foto con la artista, y lanzó un beso a la cámara.