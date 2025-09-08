Nico Williams vacila a Lamine Yamal y revela cómo sigue su relación con Nicki Nicole: "Está in love"

La Selección Española celebró con alegría su contundente victoria frente a Turquía en el clasificatorio rumbo al Mundial 2026. Entre risas y buen ambiente en el vestuario, Nico Williams protagonizó un momento viral al vacilar a Lamine Yamal, dejando entrever cómo marcha su relación con la cantante argentina Nicki Nicole.
En un vídeo que el jugador del Athletic compartió en sus redes sociales, se puede ver a Yamal sonriendo frente a su móvil. “¿Por qué sonríes, bro? ¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó Williams entre carcajadas. La respuesta no tardó en llegar: el futbolista del Barça mostró su fondo de pantalla, una foto con la artista, y lanzó un beso a la cámara.
“Mi chaval está in love”, escribió el menor de los Williams junto a las imágenes, disipando así los rumores sobre una supuesta ruptura entre el delantero azulgrana y la cantante. La pareja hizo pública su relación hace apenas dos semanas, el pasado 25 de agosto, cuando Yamal felicitó a Nicki Nicole por su 25 cumpleaños con una foto que confirmaba las especulaciones que ya circulaban en la prensa.
El idilio entre ambos parece consolidarse, aunque no todo fueron buenas noticias para el joven jugador en Turquía. Tras el encuentro, Lamine Yamal vivió un pequeño percance: cuando el autobús de la selección ya estaba listo para partir, tuvo que bajarse a buscar su pasaporte. Revisó su maleta, regresó al estadio e incluso removió pertenencias, pero finalmente no logró encontrarlo, según informó un periodista turco.
Un episodio que, pese a la anécdota, no empañó la euforia ni las sonrisas en una noche en la que España confirmó su gran momento futbolístico y en la que el amor volvió a ser protagonista dentro y fuera del campo.