Secciones
EspectáculosFamosos

Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

La cantante rosarina despejó los rumores de crisis con el joven futbolista del FC Barcelona.

¿Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos? Romance confirmado. ¿Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos? Romance confirmado.
Hace 1 Hs

Nicki Nicole rompió el silencio y se refirió por primera vez a su relación con Lamine Yamal. La artista rosarina aseguró estar atravesando un gran momento personal y confirmó que está enamorada del futbolista español, luego de semanas cargadas de rumores sobre una supuesta separación.

La declaración se produjo este miércoles en Barcelona, durante un evento de moda organizado por la firma Desigual. Radiante y sonriente, Nicki expresó: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”. Cuando un periodista le preguntó directamente si estaba enamorada de Yamal, respondió sin dudar: “Estoy muy enamorada… y muy feliz”.

En los últimos días, en redes sociales habían circulado versiones sobre el fin de la relación, que comenzó cuando Nicki asistió al cumpleaños número 18 del jugador. Los rumores señalaban que ambos se habían dejado de seguir en Instagram y que Yamal habría borrado publicaciones junto a la cantante.

Sin embargo, todo resultó falso: nunca dejaron de seguirse y el futbolista jamás había compartido fotos en su perfil, solo historias que desaparecen a las 24 horas.

También se viralizó un video de una conferencia de prensa donde se atribuían a Yamal frases sobre el fin del vínculo, aunque él mismo lo desmintió. Tras la goleada de la Selección Española por 6-0 ante Turquía en las Eliminatorias Europeas, su compañero Nico Williams lo expuso en tono de broma en una historia de Instagram: “¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó mientras el jugador del Barcelona intentaba ocultar la pantalla de su celular, que tenía como fondo una foto junto a Nicki. Williams remató el momento con un comentario contundente: “Mi chaval está enamorado”.

Temas Nicki NicoleLamine Yamal
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Fiesta con 70 mujeres: la polémica versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

"Fiesta con 70 mujeres": la polémica versión sobre la ruptura de Lamine Yamal y Nicki Nicole

Alejandro Sanz confirmó su gira por Argentina en 2026: fechas y ciudades

Alejandro Sanz confirmó su gira por Argentina en 2026: fechas y ciudades

Cazzu reveló el drama que vive con su hija y responsabilizó a Christian Nodal: No podía respirar

Cazzu reveló el drama que vive con su hija y responsabilizó a Christian Nodal: "No podía respirar"

Me ofende: el fuerte descargo de Emilia Mernes con el público de México tras un incómodo momento

"Me ofende": el fuerte descargo de Emilia Mernes con el público de México tras un incómodo momento

Anamá Ferreira desmintió a Martín Tetaz por decir que no usa Tinder y contó el encuentro que tuvieron

Anamá Ferreira desmintió a Martín Tetaz por decir que no usa Tinder y contó el encuentro que tuvieron

Lo más popular
Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza
1

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”
2

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur
3

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”
4

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”
5

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador
6

Por qué la Selección Argentina perdió el primer puesto del ranking FIFA tras la caída en Ecuador

Más Noticias
El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

El abuelo de la niña de nueve años, tras reunirse con las autoridades de la escuela: “Reconocieron errores, pero a medias”

Uno aguanta hasta que no: Guido Kaczka rompió en llanto en Buenas Noches Familia

"Uno aguanta hasta que no": Guido Kaczka rompió en llanto en "Buenas Noches Familia"

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Carlos Roldán, el DT que eligió Tucumán, y el desafío de reconciliar al hincha con San Martín: “Deben dejar de lado el enojo”

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

Conocé la lujosa mansión de Lionel Messi en Miami y sus increíbles comodidades

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

El impresionante antes y después de Antonela Roccuzzo: su evolución en fotos

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Karina Milei y Martín Menem llegarán a Tucumán para el lanzamiento de la campaña de La Libertad Avanza

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Rossana Chahla: “Estoy enamorada de la intendencia”

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Indignación de vecinos por el adolescente que chocó una camioneta en Barrio Sur

Comentarios