Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

Nicki Nicole rompió el silencio y se refirió por primera vez a su relación con Lamine Yamal. La artista rosarina aseguró estar atravesando un gran momento personal y confirmó que está enamorada del futbolista español, luego de semanas cargadas de rumores sobre una supuesta separación.
La declaración se produjo este miércoles en Barcelona, durante un evento de moda organizado por la firma Desigual. Radiante y sonriente, Nicki expresó: “Estoy muy feliz, muy feliz en Barcelona, con el cariño de la gente y les quiero agradecer a todos”. Cuando un periodista le preguntó directamente si estaba enamorada de Yamal, respondió sin dudar: “Estoy muy enamorada… y muy feliz”.
En los últimos días, en redes sociales habían circulado versiones sobre el fin de la relación, que comenzó cuando Nicki asistió al cumpleaños número 18 del jugador. Los rumores señalaban que ambos se habían dejado de seguir en Instagram y que Yamal habría borrado publicaciones junto a la cantante.
Sin embargo, todo resultó falso: nunca dejaron de seguirse y el futbolista jamás había compartido fotos en su perfil, solo historias que desaparecen a las 24 horas.
También se viralizó un video de una conferencia de prensa donde se atribuían a Yamal frases sobre el fin del vínculo, aunque él mismo lo desmintió. Tras la goleada de la Selección Española por 6-0 ante Turquía en las Eliminatorias Europeas, su compañero Nico Williams lo expuso en tono de broma en una historia de Instagram: “¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó mientras el jugador del Barcelona intentaba ocultar la pantalla de su celular, que tenía como fondo una foto junto a Nicki. Williams remató el momento con un comentario contundente: “Mi chaval está enamorado”.