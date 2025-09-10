Nicki Nicole habló por primera vez de su romance con Lamine Yamal: “Estoy muy enamorada”

También se viralizó un video de una conferencia de prensa donde se atribuían a Yamal frases sobre el fin del vínculo, aunque él mismo lo desmintió. Tras la goleada de la Selección Española por 6-0 ante Turquía en las Eliminatorias Europeas, su compañero Nico Williams lo expuso en tono de broma en una historia de Instagram: “¿Por qué sonríes al móvil, hermano?”, le preguntó mientras el jugador del Barcelona intentaba ocultar la pantalla de su celular, que tenía como fondo una foto junto a Nicki. Williams remató el momento con un comentario contundente: “Mi chaval está enamorado”.